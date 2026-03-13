Vorsicht geboten im Habichtswald – Calden gegen den Primus gefordert

Der 22. Spieltag der Verbandsliga Nord bietet aus nordhessischer Sicht fast alles auf einmal: Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II reist zum abstiegsbedrohten Aufsteiger SG Calden/Meimbressen, Lichtenauer FV empfängt SG Bad Soden zum Topspiel, und auch für TSV Wabern, FSV Dörnberg, FSV Wolfhagen, SC Willingen und OSC Vellmar geht es um richtungsweisende Punkte.

Seit drei Spielen sieglos

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt II 15:00 PUSH

Für die Upländer ist das Heimspiel gegen Barockstadt II eine knifflige Aufgabe, denn Willingen steckt mit 21 Punkten weiter im unteren Drittel fest. Zuletzt gab es das späte 1:2 in Eiterfeld/Leimbach, während die Regionalliga-Reserve beim 1:1 gegen Dörnberg einen Zähler mitnahm und mit 31 Punkten auf Rang sieben steht. Willingen braucht also dringend etwas Zählbares, um den Abstand nach unten nicht wieder schrumpfen zu lassen. Geht die Serie weiter?

Die Rollen scheinen klar verteilt: Calden/Meimbressen steht mit 20 Punkten auf Rang 13, der KSV kommt als Tabellenführer nach Nordhessen-West. Allerdings fährt Calden mit Rückenwind in die Partie, nachdem der Aufsteiger trotz früher Roter Karte zuletzt 3:0 bei Klei/Hun/Doh gewann. Kassel II wiederum hat mit dem 4:1 gegen Wolfhagen die passende Antwort auf die Niederlage gegen Dörnberg gegeben und will an der Spitze nachlegen. In den letzten acht Pflichtspielen der beiden Teams gegeneinander ging Calden nie als Sieger vom Platz. Schwergewicht zu Gast

Für die Löwen ist das Heimspiel gegen Bad Soden eines der markantesten Spiele des Wochenendes. Lichtenau verlor zuletzt 0:2 in Flieden und will nach dem Dämpfer sofort wieder in die Spur, trifft aber auf einen Gegner, der trotz des 1:2 gegen Wabern weiter Zweiter ist und den KSV nicht aus den Augen verlieren darf. Die Konstellation ist klar: Für beide Seiten ist es ein Spiel, das in der oberen Tabellenhälfte mehr als nur drei Punkte wert sein kann. Dranbleiben angesagt

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SV Buchonia Flieden SV Flieden 15:30 PUSH

Der OSC Vellmar hat sich mit dem 2:0 beim Schlusslicht Johannesberg etwas Luft verschafft, bleibt mit 18 Punkten aber weiter in Reichweite der Gefahrenzone. Unter der Woche setzte der Klub zudem ein Zeichen der Kontinuität und verlängerte mit Trainer Mario Deppe samt Trainerteam. Nun kommt mit Flieden eine Mannschaft, die zuletzt Lichtenau 2:0 schlug und damit auf 29 Punkte kletterte. Für Vellmar ist das zuhause ein wichtiges Spiel, weil ein weiterer Dreier den Anschluss ans untere Mittelfeld deutlich verbessern würde.

Patzer wiedergutmachen

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SG Johannesberg 1926 Johannesberg 15:00 PUSH

Die Habichtswälder gehen als Favorit in das Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht. Dörnberg ist seit vier Spieltagen ungeschlagen, gewann erst beim KSV und holte zuletzt ein 1:1 bei Barockstadt II; Johannesberg steht dagegen nach 20 Spielen weiter bei nur einem Punkt, den sie allerdings im Hinspiel gegen den FSV erringen konnten. Alles andere als ein Heimsieg wäre für den Tabellen­sechsten trotzdem eine Überraschung. Gegner im Aufwind

Die Wölfe wollen die klare Niederlage bei Kassel II schnell abschütteln und zuhause wieder in den Tritt kommen. Wolfhagen ist mit 33 Punkten Vierter, Eiterfeld/Leimbach reist nach dem 2:1 gegen Willingen mit gewachsenem Selbstvertrauen an und hat sich auf 26 Zähler verbessert. Für die Gastgeber ist es deshalb ein Spiel, in dem sie einerseits reagieren müssen, andererseits aber auch auf einen unangenehmen Gegner treffen.



Nächster Sieg in Sicht?

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Wabern TSV Wabern FC Britannia Eichenzell Eichenzell 15:00 PUSH