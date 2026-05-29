Vorsfelde zeigt sich "abgezockt" und zieht ins Pokalfinale ein

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

Die Freien Turner Braunschweig sind im Pokal mit einer 1:3-Niederlage gegen den SSV Vorsfelde ausgeschieden. Nach ausgeglichenen ersten 45 Minuten setzte sich Vorsfelde vor allem aufgrund einer starken zweiten Halbzeit durch.

Trainer Gian Luca Renner sah zunächst ein hochklassiges Spiel: „Erster Durchgang hatte sehr viel Tempo, Intensität, Torschancen und Qualität auf beiden Seiten. Das war ein Spiel zwischen zwei richtig guten Landesligisten.“ Dabei erwischte Vorsfelde den besseren Start und ging durch Michel Haberecht in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. „Vorsfelde kam etwas besser rein und erzwingt dann einen hohen Ballgewinn, den sie zum 0:1 nutzen“, erklärte Renner.

Die Antwort der Freien Turner ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später köpfte Luca Faustmann nach Vorarbeit von Marco Behrens und einer Flanke von Yassine Chehab zum 1:1 ein. „Gute Reaktion von uns, schaffen es über einen gut herausgespielten Angriff zum Ausgleich.“, sagte Renner über den Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Renner erinnerte dabei besonders an eine große Möglichkeit zur Führung: „Eine kurze Zeit später haben wir wieder nach einem Angriff über die linke Seite die Riesenchance auf 2:1 zu stellen.“ Stattdessen ging Vorsfelde kurz vor der Pause erneut in Führung. Justin Neuner traf in der 35. Minute zum 2:1. „Aus einem Fehler von uns heraus im Spielaufbau beziehungsweise im Umschaltmoment verlieren wir zu einfach den Ball“, erklärte Renner.