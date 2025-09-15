Vorsfelde zeigt sich "abgezockt" und springt auf Platz eins!

Dabei starteten die Gäste ordentlich in die Begegnung. „Wir haben in der ersten Halbzeit eigentlich einen guten Ball gespielt, trotzdem hatte Vorsfelde auch da schon die besseren Chancen. Wir haben keine Mittel gefunden, durch deren gute Defensive zu Chancen zu kommen“, so Broscheit. Für Diskussionen sorgte bereits in der 3. Minute eine strittige Szene: zunächst zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, nahm den Strafstoß aber nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurück. „Nach den Bildern unserer Kamera wäre ein Pfiff und vor allem die Ausführung keine Fehlentscheidung gewesen“, meinte der BSV-Coach.

Kurz vor der Pause schlug Vorsfelde dann zu. Mahmud Chaaban nutzte ein kollektives Schlafen in der Bovender Defensive und stellte auf 1:0 (45.+1). „Das Gegentor kam zu einem relativ blöden Zeitpunkt, wo wir einfach kurz abgeschaltet haben und den zweiten Ball nicht mehr verteidigt haben“, ärgerte sich Broscheit.

zweites Gegentor zieht den Stecker

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Pelle Erik Blaukat schnell auf 2:0 (51.) – auch hier sahen die Gäste nicht gut aus. „Spätestens nach dem zweiten Gegentor, wo wir durch schlechte Kommunikation und schlechtes Stellungsspiel auch etwas mitgeholfen haben, mussten wir uns verdient geschlagen geben. Deswegen ein verdienter und abgezockter Sieg für die Heimmannschaft.“

Trotz der Niederlage zog Broscheit ein konstruktives Fazit: „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, Spielaufbau und Übergangsspiel war wirklich gut. Gegen einen defensiv stabilen Gegner haben wir aber offensiv einfach zu viele Flüchtigkeitsfehler gemacht und zu viele falsche Entscheidungen getroffen. Trotzdem können wir für die kommenden Spiele aus dem Spiel sehr viel mitnehmen. Aus Niederlagen lernen wir viel mehr als aus Siegen.“

Für den Bovender SV war es die erste Saisonniederlage, wodurch man auf Rang vier abrutschte. Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt jedoch sehr eng. Den Platz an der Sonne krallte sich nun der SSV Vorsfelde nach dem fünften Sieg in Serie.