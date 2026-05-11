Vorsfelde schlägt Kästorf knapp, Sülbeck punktet

– Foto: Horst Vogler

In der Landesliga Braunschweig herrscht an der Tabellenspitze ein unverändertes Bild, nachdem Vorsfelde und Gifhorn auswärts gewinnen konnten. Im Keller wird die Luft für Volkmarode immer dünner nach dem fünften sieglosen Spiel in Serie..

FT Braunschweig gewann deutlich mit 6:1 in Lengede. Luca Faustmann brachte die Gäste in Führung, Michele Fassa glich zwischenzeitlich aus. Noch vor der Pause traf Luis Bendix Canete Cerrilo zum 2:1. Nach dem Seitenwechsel sorgte FT mit weiteren Treffern von Faustmann, Hildebrandt und Cerrilo schnell für klare Verhältnisse. Für die Gäste war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie.

Die SVG Göttingen 07 feierte einen klaren 5:2-Heimsieg gegen Fallersleben. Steffen Doll traf früh doppelt und brachte die Gastgeber damit auf die Siegerstraße. Noch vor der Pause erhöhten Finn Daube und Maximilian Werner auf 4:0. Im zweiten Durchgang trafen Dennis Pollak zweimal für den VfB, Tobias Bredow erzielte zwischenzeitlich das fünfte Tor der SVG. Fallersleben rutscht auf Platz neun ab und verlor erstmals nach sechs Spielen.

Der 1. SC Göttingen 05 gewann verdient mit 3:0 in Northeim. Elias Stock brachte die Gäste früh in Führung, ehe Göttingen die Partie lange kontrollierte. Northeim kam zwar zwischenzeitlich besser ins Spiel, ließ aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Nach der Pause erhöhten Harut Hayreptyan und Maximilian Herwig zum Endstand. Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie.

Der MTV Gifhorn setzte sich nach starker erster Halbzeit mit 3:2 bei Vahdet Braunschweig durch. Justin Cimino und Adem Zeciri sorgten früh für eine Zwei-Tore-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Justin Eilers wurde es nochmal spannend, ehe Charlie Kolmer auf 3:1 stellte. Salih Ayaz verkürzte kurz vor Schluss erneut, Gifhorn brachte den Sieg aber über die Zeit. Vahdet verlor das siebte Spiel in Serie und braucht nun ein Wunder für den Klassenerhalt.

Bleckenstedt gewann verdient mit 3:0 bei Rot-Weiß Volkmarode. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Thomas Sonntag die Gäste kurz nach Wiederbeginn in Führung. Volkmarode blieb zwar im Spiel, nutzte seine Möglichkeiten aber nicht konsequent genug. In der Schlussphase sorgten Andrea Rizzo und Jan-Niklas Homann für die Entscheidung. Volkmarode hat nun vier Punkte Abstand auf das rettende Ufer und absolvierte sogar eine Partie mehr.

Der Bovender SV gewann souverän mit 4:0 gegen den BSC Acosta. Dilsad Kaplan traf in der ersten Halbzeit doppelt zur Führung der Gastgeber. Nach der Pause erhöhten Dennis Falinski und Joker Max Stänger zum Endstand. Bovenden blieb über die gesamte Spielzeit die klar bessere Mannschaft.

Keinen Sieger gab es zwischen Sülbeck/Immensen und Germania Wolfenbüttel. Leon Niemann brachte die Gastgeber Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. Nur wenige Minuten später sorgte jedoch ein Eigentor von Jan-Niklas Grunert für den 1:1-Endstand. Für Sülbeck war es der fünfte Saisonpunkt, während Wolfenbüttel auswärts weiterhin ohne Dreier bleibt.