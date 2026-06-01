Vorsfelde quasi Meister, Volkmarode und Vahdet wahren Minimalchance

– Foto: Sascha Drenth

Der vorletzte Spieltag der Landesliga Braunschweig hatte einiges zu bieten. Während Göttingen 05 und Vorsfelde deutliche Siege feierten, trennten sich Acosta und Volkmarode in einem umkämpften Duell remis. Da Vahdet gewann, ist die Spannung im Keller enorm. An der Spitze hat Vorsfelde den Titel so gut wie sicher.

Die Freien Turner Braunschweig dominierten die Partie in Sülbeck von Beginn an. Maximilian Meinecke, Yasin Chehab und Luca Faustmann sorgten bereits vor der Pause für eine klare Führung. Nach dem Seitenwechsel bauten Luis Bendix Canete Cerrilo, erneut Meinecke und Faustmann das Ergebnis weiter aus. FT feierte damit einen souveränen Auswärtssieg. Die Revanche für das schwache Hinspiel ist geglückt.

Kästorf musste sich im Heimspiel gegen Fallersleben mit einem Remis begnügen. Jonas Kübler brachte die Gäste in Führung, Leander Petry glich schnell aus. Noah Mamalitsidis erzielte nach der Pause das 2:1 für den SSV, ehe Fabian Bauer den Endstand herstellte. Nach drei deftigen Niederlagen im direkten Duell mit Kästorf, konnte Fallersleben nun wieder punkten.

Göttingen 05 feierte beim SV Lengede einen deutlichen Auswärtssieg. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgten Maximilian Herwig, Lennart Sieburg und Elias Stock bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Im zweiten Durchgang trafen Lucas Müller, Jannis Wenzel, Noah Tacke und zweimal Ali Ismail zum 8:0-Endstand. Göttingen 05 gewann nun vier der vergangenen fünf Ligaspiele.

Gifhorn ging durch Jovan Hoffart früh in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Mahyar Nekuienia für die SVG aus, ehe Jarne Wöckener den MTV erneut nach vorne brachte. Kurz vor Schluss rettete Tomislav Relota den Gastgebern noch einen Punkt. Die Chance auf den Titel ist nun utopisch.

Bleckenstedt geriet in Northeim früh mit 0:2 in Rückstand. Thomas Sonntag brachte die Gäste zwischenzeitlich wieder heran, doch Northeim stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang gelang Bleckenstedt nur noch der Anschlusstreffer zum 2:3. Bleckenstedt steht in der Rückrundentabelle auf Platz zehn und wurde von Northeim dort überholt.

Im Abstiegskampf feierte Vahdet einen wichtigen Heimsieg gegen Bovenden. Niklas Eilbrecht brachte die Gastgeber in Führung, Dennis Falinski glich noch vor der Pause aus. Direkt nach Wiederbeginn traf Armagan Kücük zum 2:1 und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Schlussminute auch für die Entscheidung. Vahdet zog nun punktgleich mit RW Volkmarode.

Volkmarode erwischte den besseren Start und ging bereits nach drei Minuten durch Florian Wendt in Führung. Acosta antwortete jedoch schnell und glich durch Niklas Neudorf aus. Kurz vor der Pause brachte Maurice Franke den BSC sogar in Führung, ehe erneut Wendt nur eine Minute später den 2:2-Endstand herstellte. In der zweiten Halbzeit blieb die Partie offen, weitere Treffer fielen jedoch nicht mehr.