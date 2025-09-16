Vorsfelde neuer Spitzenreiter, Germania Wolfenbüttel siegt erstmals

Der sechste Spieltag der Landesliga Braunschweig ist gespielt. An der Tabellenspitze wurden die Plätze durchgetauscht und es rückt enger zusammen. Im Keller konnte Germania Wolfenbüttel den ersten Dreier einfahren und kam endlich in der Liga an..
Ein Blitzstart von Hallmann nach 30 Sekunden brachte die Hausherren früh in Führung, doch Rizzo glich kurz darauf aus. Nach der Pause traf Faustmann zum 2:1, ehe erneut Rizzo mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich besorgte. Die Freien Turner sind damit seit vier Partien sieglos, auch Bleckenstedt musste weiter abreißen lassen.
Innerhalb von fünf Minuten entschieden die Göttinger das Spiel: Nolte, Wenzel und Sieburg trafen zwischen der 51. und 56. Minute und sorgten für einen klaren Heimerfolg. Während Acosta seit drei Partien sieglos ist, holten die 05er sieben Punkte aus drei Partien und sprangen auf Platz zwei.
Lengede ging kurz vor der Pause durch Folchmann in Führung. Göttingen drehte die Partie nach Wiederbeginn mit Treffern von Hooge, Kratzert und Krenzek und setzte sich am Ende klar mit 3:1 durch. Lengede weiterhin punktlos. Die SVG weiterhin unbesiegt und stellt mit Northeim zusammen die beste Defensive der Liga.
Die Gastgeber entschieden das Spiel knapp für sich. Schahmirzadi erzielte direkt nach der Pause das Tor des Tages und sicherte Northeim drei wichtige Punkte. Für Northeim war es der zweite Sieg in Serie. Die beste Verteidigung der Liga sprang damit auf Rang sieben.
In einer umkämpften Partie sorgte Karakash für die Gästeführung, die Eilbrecht per Strafstoß kurz vor Schluss ausbaute. Vahdet feierte damit einen verdienten Auswärtssieg, während der Aufsteiger Sülbeck/Immensen noch immer Punkt- und torlos auf dem letzten Platz steht.
Volkmarode ging durch Wendt in Führung, doch Wolfenbüttel drehte das Spiel nach der Pause. Baerwolf und Speck trafen zum 2:1-Endstand und sicherten der Germania den Heimsieg im Aufsteigerduell. Endlich der erste Sieg für die Hausherren.
Kurz vor der Halbzeit traf Chaaban zur Führung für Vorsfelde, Blaukat erhöhte direkt nach der Pause. Die Gastgeber spielten ihre Routine aus und blieben vor heimischem Publikum souverän. Durch den fünften Sieg in Serie zog Vorsfelde an Bovenden vorbei auf Rang eins.