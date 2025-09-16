Vorsfelde neuer Spitzenreiter, Germania Wolfenbüttel siegt erstmals

Lengede ging kurz vor der Pause durch Folchmann in Führung. Göttingen drehte die Partie nach Wiederbeginn mit Treffern von Hooge, Kratzert und Krenzek und setzte sich am Ende klar mit 3:1 durch. Lengede weiterhin punktlos. Die SVG weiterhin unbesiegt und stellt mit Northeim zusammen die beste Defensive der Liga.