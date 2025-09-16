 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ligabericht
Vorsfelde neuer Spitzenreiter, Germania Wolfenbüttel siegt erstmals

Northeim schlägt Kästorf

Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Der sechste Spieltag der Landesliga Braunschweig ist gespielt. An der Tabellenspitze wurden die Plätze durchgetauscht und es rückt enger zusammen. Im Keller konnte Germania Wolfenbüttel den ersten Dreier einfahren und kam endlich in der Liga an..

Fr., 12.09.2025, 18:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
2
2
Abpfiff

Ein Blitzstart von Hallmann nach 30 Sekunden brachte die Hausherren früh in Führung, doch Rizzo glich kurz darauf aus. Nach der Pause traf Faustmann zum 2:1, ehe erneut Rizzo mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich besorgte. Die Freien Turner sind damit seit vier Partien sieglos, auch Bleckenstedt musste weiter abreißen lassen.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
3
0
Abpfiff

Innerhalb von fünf Minuten entschieden die Göttinger das Spiel: Nolte, Wenzel und Sieburg trafen zwischen der 51. und 56. Minute und sorgten für einen klaren Heimerfolg. Während Acosta seit drei Partien sieglos ist, holten die 05er sieben Punkte aus drei Partien und sprangen auf Platz zwei.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
1
3
Abpfiff

Lengede ging kurz vor der Pause durch Folchmann in Führung. Göttingen drehte die Partie nach Wiederbeginn mit Treffern von Hooge, Kratzert und Krenzek und setzte sich am Ende klar mit 3:1 durch. Lengede weiterhin punktlos. Die SVG weiterhin unbesiegt und stellt mit Northeim zusammen die beste Defensive der Liga.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
1
0
Abpfiff

Die Gastgeber entschieden das Spiel knapp für sich. Schahmirzadi erzielte direkt nach der Pause das Tor des Tages und sicherte Northeim drei wichtige Punkte. Für Northeim war es der zweite Sieg in Serie. Die beste Verteidigung der Liga sprang damit auf Rang sieben.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
0
2
Abpfiff

In einer umkämpften Partie sorgte Karakash für die Gästeführung, die Eilbrecht per Strafstoß kurz vor Schluss ausbaute. Vahdet feierte damit einen verdienten Auswärtssieg, während der Aufsteiger Sülbeck/Immensen noch immer Punkt- und torlos auf dem letzten Platz steht.

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
2
1
Abpfiff

Volkmarode ging durch Wendt in Führung, doch Wolfenbüttel drehte das Spiel nach der Pause. Baerwolf und Speck trafen zum 2:1-Endstand und sicherten der Germania den Heimsieg im Aufsteigerduell. Endlich der erste Sieg für die Hausherren.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
2
0
Abpfiff

Kurz vor der Halbzeit traf Chaaban zur Führung für Vorsfelde, Blaukat erhöhte direkt nach der Pause. Die Gastgeber spielten ihre Routine aus und blieben vor heimischem Publikum souverän. Durch den fünften Sieg in Serie zog Vorsfelde an Bovenden vorbei auf Rang eins.

