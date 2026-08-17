Vorsfelde macht Wolfenbüttel "das Leben schwer", verliert jedoch klar Zweiter klarer Sieg für den Titelfavoriten von NK · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der MTV Wolfenbüttel hat auch beim SSV Vorsfelde II gewonnen. Der MTV setzte sich mit 4:0 durch, auch wenn beide Trainer die Partie als schwieriger einschätzten, als es das deutliche Ergebnis vermuten lässt.

Vorsfelde wollte dem Favoriten aus einer kompakten Defensive heraus möglichst lange Paroli bieten. „Ich glaube, so wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir das bis zur 30. Minute gut umgesetzt“, sagte SSV-Trainer Patrick Klein. Wolfenbüttel habe zwar Möglichkeiten gehabt, zunächst aber vor allem nach einem Standard für Gefahr gesorgt.

Genau daraus resultierte in der 13. Minute die Führung durch Maximilian Kohl. Klein haderte mit der Entstehung: „Dass es für mich kein Freistoß war in der Situation, sei mal dahingestellt.“ Aus seiner Sicht wäre eine längere torlose Phase wichtig gewesen: „Ich denke, wenn man Wolfenbüttel noch ein bisschen länger hätte ärgern können und man die Null hält, dann wären sie vielleicht auch noch ein bisschen nervöser gewesen.“

Auch MTV-Trainer Deniz Dogan sah sich zunächst vor eine schwierige Aufgabe gestellt. „Das Spiel war nicht so einfach, wie das Ergebnis aussah. Der Platz war sehr klein und eng. Zudem hat Vorsfelde alles reingehauen.“ Vor allem die Defensivarbeit des Gegners forderte seine Mannschaft: „Es hat echt viel Arbeit gekostet, weil Vorsfelde es uns einfach echt schwer gemacht ha und gut gegen den Ball stand. Dann mussten wir erstmal Lösungen finden.. das haben wir geschafft.“ Gegner mit "Oberliga-Niveau" In der Schlussphase der ersten Hälfte fand Wolfenbüttel diese Lösungen. Andre Linek erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, ehe Carlos Christel nur vier Minuten später das 3:0 folgen ließ. Klein erkannte dabei die Qualität des Gegners an: „Wir sind nicht nah genug an den Leuten dran und da siehst du dann halt auch den Unterschied.“

Für den Vorsfelder Trainer spielt der MTV ohnehin auf einem hohen Niveau. „Wolfenbüttel ist für mich eine Mannschaft, die in der Landesliga auch nichts zu suchen hat. Das ist für mich Oberliganiveau und das hat man heute auch gesehen.“ Dementsprechend sei auch das Resultat verdient gewesen: „Ich hätte klar gerne länger die Null gehalten, aber nichtsdestotrotz hat Wolfenbüttel am Ende völlig verdient auch 4:0 gewonnen.“