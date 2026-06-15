Vorsfelde krönt die Saison mit dem Double

Als Meister der Landesliga Braunschweig ging der SSV Vorsfelde mit der Favoritenrolle in das Endspiel. Der SV Reislingen-Neuhaus hielt jedoch lange dagegen und machte es dem Ligaprimus schwer, zu klaren Torchancen zu kommen. Über weite Strecken entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften diszipliniert verteidigten. Erst nach 65 Minuten gelang dem Favoriten der entscheidende Durchbruch. Michel Habrecht traf zum 1:0 und verschaffte dem SSV Vorsfelde damit die verdiente Führung.

Der Treffer verlieh dem Meister zusätzliche Sicherheit. Reislingen-Neuhaus blieb zwar im Spiel, musste jedoch zunehmend höhere Risiken eingehen, um den Ausgleich zu erzwingen. Chaaban sorgt für die Entscheidung Die Vorentscheidung fiel schließlich sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Mahmud Chaaban erhöhte in der 84. Minute auf 2:0 und brachte den SSV Vorsfelde damit auf Titelkurs.