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Vorsfelde krönt die Saison mit dem Double
2:1-Erfolg gegen Reislingen-Neuhaus im Bezirkspokalfinale – Meister sichert sich auch den Wittinger Bezirkspokal
Der SSV Vorsfelde hat eine außergewöhnliche Saison mit einem weiteren Titel abgeschlossen. Im Finale des Wittinger Bezirkspokals setzte sich der Meister der Landesliga Braunschweig mit 2:1 gegen den SV Reislingen-Neuhaus durch und machte damit das Double perfekt.
Als Meister der Landesliga Braunschweig ging der SSV Vorsfelde mit der Favoritenrolle in das Endspiel. Der SV Reislingen-Neuhaus hielt jedoch lange dagegen und machte es dem Ligaprimus schwer, zu klaren Torchancen zu kommen.
Über weite Strecken entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der beide Mannschaften diszipliniert verteidigten. Erst nach 65 Minuten gelang dem Favoriten der entscheidende Durchbruch. Michel Habrecht traf zum 1:0 und verschaffte dem SSV Vorsfelde damit die verdiente Führung.
Der Treffer verlieh dem Meister zusätzliche Sicherheit. Reislingen-Neuhaus blieb zwar im Spiel, musste jedoch zunehmend höhere Risiken eingehen, um den Ausgleich zu erzwingen.
Chaaban sorgt für die Entscheidung
Die Vorentscheidung fiel schließlich sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Mahmud Chaaban erhöhte in der 84. Minute auf 2:0 und brachte den SSV Vorsfelde damit auf Titelkurs.
Spannend wurde es noch einmal in der Nachspielzeit. David Cioffo verwandelte einen Strafstoß zum 1:2-Anschlusstreffer (90.+4) und weckte bei Reislingen-Neuhaus kurzfristig Hoffnungen auf eine Verlängerung. Kurz darauf beendete jedoch der Schlusspfiff die Begegnung.
Für Vorsfelde bedeutete der Erfolg den zweiten großen Titel der Saison. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Landesliga Braunschweig sicherte sich die Mannschaft nun auch den Wittinger Bezirkspokal.
Der SV Reislingen-Neuhaus zeigte im Finale eine engagierte Leistung und hielt die Partie lange offen. Am Ende setzte sich jedoch die höhere individuelle Qualität und Effizienz des Landesligameisters durch. Mit den Treffern von Habrecht und Chaaban vollendete der SSV Vorsfelde eine Saison, die mit Meisterschaft und Pokalsieg kaum erfolgreicher hätte verlaufen können.