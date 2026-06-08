Vorsfelde ist Meister, Volkmarode und Vahdet müssen absteigen

– Foto: Sascha Drenth

Nun ist die Saison vorbei und alle Entscheidungen sind getroffen. Vorsfelde hat bravurös den Titel gewonnen, während Volkmarode und Vahdet in die Bezirksliga runter müssen. Besonders bitter für Volkmarode: Hätte Egestorf-Langreder den Aufstieg in die Relegation geschafft, hätte Volkmarode die Klasse gehalten.

Der SSV Vorsfelde erwischte gegen Acosta einen perfekten Start und ging bereits nach zwei Minuten durch Michel Haberecht in Führung. Justin Neuner und Dustin Reich bauten den Vorsprung weiter aus. Nach dem Anschlusstreffer von Niklas Neudorf sorgte Dustin Reich mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und zur Meisterschaft wünscht das FuPa-Team.

Northeim ging durch Thierry Ngoudjou Patigo früh in Führung. Noch vor der Pause gelang Lauren Mbaymi Dejeutat der Ausgleich für Bovenden. In der Schlussphase sicherte Navid Atashfaraz den Gastgebern mit dem Treffer zum 2:1 den Heimsieg. Die Hausherren verpassten knapp den fünften Platz trotz des Sieges.

Bleckenstedt setzte sich deutlich gegen die SVG Göttingen durch. Lamin Jatta brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Thomas Sonntag noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel trafen Jan-Philip Meinhardt und Andrea Rizzo zum zwischenzeitlichen 4:0, bevor Arian Kicaj für die Gäste verkürzte. Bleckenstedt sicherte sich aufgrund des Torverhältnisses den fünften Platz.

Gifhorn feierte gegen Lengede einen Kantersieg. Simone De Gaetani eröffnete den Torreigen, anschließend erhöhten ein Eigentor von Felix Kreykenbohm, Marvin Luczkiewicz, Ensar Maloku und Charlie Kolmer bereits vor der Pause auf 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gifhorn dominant. Jovan Hoffart traf doppelt, dazu waren Julio Rodrigues und Valeri Renz erfolgreich. Den Ehrentreffer für Lengede erzielte Michele Fassa. So wird eine super Saison nicht mit dem Titel belohnt, auch wenn man das Hinspielergebnis toppen konnte. Lengede verabschiedet sich nach etlichen Jahren in die Bezirksliga.

Göttingen 05 führte durch einen Doppelpack von Elias Stock bereits mit 2:0. Kästorf kämpfte sich jedoch zurück: Leander Petry verkürzte zunächst, bevor Fatmir Bartolen in der Schlussminute noch den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Kästorf bleibt Dritter. Göttingen 05 wird Vierter und verabschiedet Coach Jozo Brinkwerth mit einem Remis.

Zwischen Fallersleben und Sülbeck/Immensen gab es keinen Sieger. Bennet Grohn brachte den VfB in der 35. Minute in Führung, doch Marc-Jannick Grunert glich noch vor der Pause zum 1:1-Endstand aus. Ein toller Abschied für die Gäste, die zurück in die Bezirksliga müssen.

Wolfenbüttel entschied die Partie bei den Freien Turnern früh für sich. Yvon Eclador Kemtsap Goune traf doppelt, ehe Maurice Marx und Mohamed Fakhreldine noch vor der Halbzeit auf 4:0 stellten. Marco Behrens und Marvin Fricke konnten für FT Braunschweig in der zweiten Hälfte nur noch verkürzen. Für die Gäste war es ein toller Abschied aus der Landesliga, nachdem der Abstieg schon seit einigen Wochen feststand.