Vorsfelde ist "ein Tick cleverer" und siegt im Spitzenspiel in Kästorf

„Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt“, erklärte Trainer Michele Rizzi nach der Partie. Seine Mannschaft habe sich dabei mehrere gute Chancen erspielt: „Wir hätten da zwei Tore machen müssen beziehungsweise können.“ Vorsfelde hingegen sei zunächst kaum gefährlich geworden. „Vorsfelde hat bis zum 1:0 nicht einmal aufs Tor geschossen“, betonte Rizzi.

Stattdessen schlug Vorsfelde wenig später eiskalt zu. Hugo Leonard Pörschmann erzielte in der 55. Minute das entscheidende 1:0 für die Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel kam Kästorf zunächst gut aus der Kabine und hatte erneut gute Möglichkeiten. „Direkt nach der Halbzeit hatten wir auch nochmal zwei gute Möglichkeiten. Haben da leider aus sehr, sehr guten Positionen nicht das Tor erzielen können“, sagte der Trainer.

Kästorf gab sich nicht auf. „Nach dem 1:0 haben wir es weiterhin versucht“, erklärte Rizzi. Vorsfelde habe sich danach „mehr aufs Konterspiel konzentriert“, gleichzeitig aber auch „nicht mehr so viel zugelassen“.

In der Schlussphase fehlte den Gastgebern die letzte Konsequenz im Angriffsspiel. „Wir waren nicht mehr so zielstrebig in Richtung Tor“, sagte Rizzi, dessen Team dennoch bis zum Schluss an den Punktgewinn glaubte. „Mit der letzten Aktion hatten wir noch die Chance auf den Ausgleich.“ Der Ball fiel jedoch nicht ins Tor.

Trotz der Niederlage zeigte sich der Trainer zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „In Summe bin ich stolz auf die Leistung meiner Jungs. Wir haben gezeigt, dass wir auch ein Top-Team sind“, sagte Rizzi. Den Unterschied machte aus seiner Sicht vor allem die Effizienz vor dem Tor: „Im Bereich der Kaltschnäuzigkeit war Vorsfelde uns einfach voraus.“

Vorsfelde bleibt also auch im zehnten Spiel in Serie ungeschlagen, während Kästorf die erste Niederlage nach sechs Siegen in Serie kassierte. Vorsfelde springt wieder auf Rang eins, während Kästorf aufgrund des besseren Torverhältnisses den dritten Platz behält. Vorsfelde revanchierte sich damit auch für die 0:1-Hinspielniederlage.

Am Ende sprach der Coach von einem „absoluten, erwarteten engen Spiel“, in dem Vorsfelde „ein Tick cleverer“ gewesen sei. Gleichzeitig machte Rizzi deutlich: „Die Jungs brauchen gar nicht den Kopf hängen lassen. Ich bin stolz auf sie.“