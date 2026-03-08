Vorsfelde gewinnt Spitzenspiel!, Neun Tore bei Vahdet, Zehn beim BSC

– Foto: Clemens Budde

In Göttingen und Bovenden konnte nicht gespielt werden, sodass nur sechs Partien auf dem Programm standen. Gestartet ist der 19. Spieltag mit dem Derby in Südniedersachsen zwischen Northeim und SVG Göttingen. Am heutigen Sonntag stand dann das absolute Topspiel in Gifhorn an. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Ein spektakuläres Spiel mit zehn Treffern sahen die Zuschauer beim 6:4-Erfolg des VfB Fallersleben beim BSC Acosta. Bereits in der Anfangsphase sorgten Norman Poguntke (1.) und Bennet Grohn (5.) für eine frühe Gästeführung, ehe Jawid Haidari verkürzte (7.). Poguntke stellte den alten Abstand wieder her (22.), doch Uriel Ayimele Donguetsop brachte Acosta erneut heran (30.). Nach der Pause sorgten Oliver Mundry per Foulelfmeter (48.) und erneut Mundry (53.) für das 5:2. Acosta kämpfte sich noch einmal zurück: Nico Granatowski (68.) und Antonio Diana (69.) verkürzten auf 4:5. Den Schlusspunkt setzte jedoch Poguntke mit seinem dritten Treffer zum 6:4 (78.). In der Schlussphase sahen Haidari Gelb-Rot und Torwart Ruzhdi Ameti die Rote Karte (beide 83.). Fallersleben zog an BSC Acosta vorbei und ist nun seit vier Partien unbesiegt.

Im Derby am Freitagabend erzielte Dustin Braun nach 20 Minuten die Führung für die Hausherren, die in der Folge noch bessere Karten hatten als Jan Hooge von der SVG vom Platz flog. Dennoch konnte Maximilian Werner ausgleichen und nach dem 0:0 im Hinspiel für das zweite Remis in der Saison zwischen den Beiden sorgen. Beide Teams bleiben im Tabellenmittelfeld mit großem Anstand nach oben und unten.

TSC Vahdet Braunschweig setzte sich deutlich mit 7:2 gegen den SV Lengede durch. Armagan Kücük brachte die Gastgeber früh in Führung (2.), doch Sascha Podleska glich für Lengede aus (10.). Danach übernahm Vahdet die Kontrolle: Ismailcan Usta (16., 26.) und Firat Ugrac (47.) sorgten für klare Verhältnisse. Salih Ayaz legte mit einem Doppelpack nach (59., 67.), ehe Luc-Lennard Kilian das 7:1 erzielte (83.). Podleska traf in der 87. Minute noch einmal für Lengede. Die Pflichtaufgabe wurde also mit Bravour gemeistert und durch den Sieg setzten sich die Braunschweiger von Volkmarode ab. Wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Der SSV Kästorf gewann auswärts deutlich mit 4:1 bei Rot-Weiß Volkmarode. Jannes Drangmeister brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, ehe Leander Petry nur vier Minuten später erhöhte (30.). Kurz vor der Pause traf Drangmeister erneut zum 3:0 (44.). Direkt nach Wiederanpfiff stellte Petry mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 (49.) Für beide Torschützen waren es die Treffer 13 und 14. Henri Pascal Winter gelang in der 81. Minute noch der Ehrentreffer für Volkmarode. Volkmarode kassierte die zweite Heimniederlage der Saison und die zweite deutliche Niederlage gegen Kästorf.

Germania Bleckenstedt setzte sich souverän mit 4:0 gegen Germania Wolfenbüttel durch. Niklas Pieper brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhten Thomas Sonntag (43.) und Andrea Rizzo (45.+2). Nach dem Seitenwechsel traf Rizzo erneut und stellte in der 57. Minute den 4:0-Endstand her. Es war schon das 17. Saisontor für den 32-Jährigen und der sechste Sieg in Serie für die Germanen, die den Titel wohl noch nicht aus den Augen verloren haben.