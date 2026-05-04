Vorsfelde, Acosta und 05er siegen deutlich, Fallersleben gewinnt 1:0

– Foto: Stefan Schneider - FT Braunsch

In der Landesliga Braunschweig rollte wieder der Ball und der Spieltag war gespickt von hohen Siegen. Lediglich in Fallersleben und Bleckenstedt gab es knappe Ergebnisse. Im Keller war Volkmarode der Verlierer des Spieltags, oben gehen die Titelkandidaten im Gleichschritt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Acosta feierte einen klaren Auswärtssieg. Maurice Franke traf dreifach (41., 59., 63.), danach erhöhten Ole Noe Heinsohn (64.) und Jawid Haidari (78.) zum 5:0-Endstand. Es war der zweite Sieg in Serie und ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt.

Fallersleben setzte sich knapp durch. Dennis Bauer erzielte in der 18. Minute den einzigen Treffer der Partie. Fallersleben gewann nun vier Spiele in Serie und hat nun neun Punkte Abstand auf Volkmarode.

Die Freien Turner gewannen deutlich gegen die SVG. Maximilian Fabrice Etienne Meinecke (26., 88.) und Luca Faustmann (40., 77.) trafen jeweils doppelt. Für Göttingen verkürzte Steffen Doll kurz vor der Pause (44.). Es war der dritte Sieg in der Liga in Serie, während die SVG die zweite Niederlage in Folge kassierte.

Vorsfelde ließ Lengede keine Chance. Mahmud Chaaban (5.), Melvin Kick (15.), Nicolas Mokry (16., 33.), Justin Neuner (50., 60.), Jan Broistedt (52.) und Leander Borchers (90., 90.) sorgten für den Kantersieg. Der Abstand auf Gifhorn bleibt bei einem Zähler.

Kästorf gewann souverän in Wolfenbüttel. Jannes Drangmeister brachte den SSV früh in Führung (9.), Noah Mamalitsidis erhöhte (64.), ehe Drangmeister den Endstand erzielte (78.). Kästorf feierte den sechsten Sieg in Serie und festigt den dritten Platz.

Bleckenstedt ging früh durch Fabio Hajdaraj in Führung (8.). Bovenden kam spät zurück und glich durch Jona Marian Wehofsky aus (79.). Nach einer schweren Verletzung einigten sich beide Teams darauf, den Ball in den letzten Minuten nur noch hin und her zu schieben und sich mit dem Punkt zu begnügen. Fair-Play.

Volkmarode führte durch Georg Niehoff (50.), doch Gifhorn drehte die Partie. Nach dem Ausgleich in der 54. Minute trafen Til Steding (76.) und Simone De Gaetani (85.) zum Heimsieg. Gifhorn zeigte sich erholt von der Niederlage zuletzt und bleibt Vorsfelde auf den Fersen.