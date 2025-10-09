Vorschau: Zu Gast in Villingen

Eine knifflige Aufgabe …

… wartet auf die VfR-Kicker am Sonntag. Es geht zum Tabellenfünfzehnten FC Villingen II. Die Schwarzwälder mit zwei unterschiedlichen Spielzeiten zuletzt: 2023/24 die überragende Meisterschaft in der Verbandsliga Südbaden mit der stolzen Zahl von 77 Punkten auf dem Weg in die Oberliga Baden-Württemberg. Doch 2024/25 ging es genauso schnell wieder runter – als Tabellenletzter mit nur 12 Pünktchen.

Nun also wieder in der Verbandsliga – mit einer ganz jungen Truppe. Das Durchschnittsalter in den Spielen beträgt 21 Jahre. Mehr als ein Dutzend Spieler im FCV-II-Kader sind zwischen 18 und 20 Jahren alt. Es ist wohl wieder Abstiegskampf angesagt. Ein Sieg nach acht Begegnungen steht zu Buche für die Schwarz-Weißen: 2:1 zu Hause gegen die SF Elzach-Yach.

Für unsere Mannschaft somit eine ganz schwere Aufgabe. Schwer einzuschätzen ist diese jugendliche Unbekümmertheit, denn kicken kann der Villinger Nachwuchs – bei der bekannt guten Jugendarbeit. Nichtsdestotrotz: Mit der richtigen Rangehensweise, vollem Einsatz, unbändigem Willen und endlich auch mal gepaart mit dem nötigen Spielglück streben die „Möhlinkicker“ einen Dreier an.

Personell fehlen in dieser Partie Pave Bacelic, Ben Stockburger, Manuel Riechert sowie Tom Becher (alle verletzt) und Shqipon Bektashi (ein Spiel gesperrt). Doch die Coaches Amaury Bischoff und Yannick Häringer werden sicher eine schlagkräftige Truppe in diese spannende Partie schicken, denn der erste Auswärtssieg soll mit zurück an die Möhlin.

Unserem Team 1 vom VfR Hausen: „Viel Glück und Erfolg!“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)