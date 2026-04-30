Vorschau: Zu Gast beim Überraschungsteam

– Foto: Claus G. Stoll

Schiedsrichter:

Tobias Bartschat (Spvgg. Untermünstertal)

Assistenten:

(1.) Daniel Zemke

(2.) David End

Wie lief die Vorrundenbegegnung:

VfR Hausen – SV Bühlertal 0:1 (0:1)

Ende Oktober sahen die Zuschauer nur ein durchschnittliches Verbandsligaspiel. Die Bühlertäler entschieden die Partie mit dem Halbzeitpfiff durch Sören Acker etwas glücklich für sich.

Nun also das Rückspiel …

… bei einem der Überraschungsteams dieser Saison.

Denn der SVB spielt eine bärenstarke Runde 2025/2026.

Momentan steht das Team von Trainerin Svenja Bross auf Tabellenplatz 5 mit stolzen 45 Punkten und sieht völlig gelassen dem Rundenende entgegen. Das war in den letzten drei Saisons nicht immer so.

Jedes Mal erreichten die Bühlertäler nur den ersten Nichtabstiegsplatz – 12., 12., 13. – mit den Punktzahlen 36, 38 und 38. Somit ist nun schon eine klare Steigerung zu erkennen.

Doch nichtsdestotrotz fährt unser Team 1 zum SVB, um das unnötige 0:1 aus dem Vorspiel mit einem 3er zu kaschieren.

In der Rückrundentabelle steht das Sautner/Häringer-Team auf Platz 4, und das will man noch weiter verbessern. Die Steigerung der letzten Wochen macht natürlich Lust auf mehr. Wieder dabei ist der zuletzt gesperrte Ergi Alihoxha, dafür muss Ablie Suwareh nach der Gelb-Roten Karte gegen den FC Teningen aussetzen.

Es wird sicher nicht einfach, hoch droben auf dem „Mittelberg“. Besonders das Prunkstück des SVB – der Defensivverbund mit nur 29 Gegentoren – zu knacken.

Aber Team 1 will die gute Bilanz seit dem Amtsantritt von Coach Erich Sautner – 17 Punkte aus 9 Spielen – weiter ausbauen. Denn mit einem Sieg rückt das primäre Ziel Klassenerhalt sehr nahe.

⚽ Also VfR Hausen Team 1 – auf geht’s: KÄMPFEN + SIEGEN ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)