Vorschau: Zu Gast beim Tabellenführer

Für den VfR Hausen...

...geht es zum Topfavoriten auf die Meisterschaft, dem FC Teningen. Das war die Meinung vieler Experten vor der Saison – und das Team hat dies bislang deutlich bestätigt.

Neun Spiele, dabei acht Siege und nur eine Niederlage – 24 Punkte, das kann sich sehen lassen.

Neu-Trainer Rainer Hannig und der sportliche Leiter Kevin Kreuzer haben einen starken Kader aufgebaut. Besonders die Offensive glänzt mit bereits 26 Saisontreffern (!!!). Allein die Angreifer Maximilian Resch, Justin Obika und unser Ex-Spieler Joel Thoma erzielten zusammen schon 12 Tore.

Aber nichtsdestotrotz: Das sind genau die Aufgaben, die unser Team 1 will und braucht.

Als Außenseiter geht man diese Partie hochkonzentriert und äußerst willig an – mit dem Ziel, etwas Zählbares mit nach Hause an die Möhlin zu nehmen.

Das Trainertandem Amaury Bischoff und Yannick Häringer wird ganz sicher wieder etwas ausklügeln – wie schon in der zweiten Hälfte beim FC 08 Villingen II.

Der Kader ist fast wieder komplett (nach langer Zeit), und Shqipon Bektashi hat seine Sperre abgesessen.

Auch wenn im Oktober noch zwei ganz „dicke Brocken“ warten – jetzt Teningen und danach der SV Bühlertal – will man schnellstmöglich den Sprung ins gesicherte Mittelfeld schaffen.

Die Jungs sind heiß auf die Matches und werden entsprechend Gas geben!

Dem Team und den Coaches viel Glück, Spaß und Erfolg beim FCT!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)