Vorschau: Zu Gast beim Tabellenführer

Ebenfalls wie Team 1 …
… spielen die Reserven auch am Freitag. Somit volles Programm für die Aktiven des VfR Hausen am „Tag der Deutschen Einheit“. Gestärkt durch den ersten Saisonsieg fährt Team 2 zum Tabellenführer. Der SVT mit einem starken Start: 5 Spiele – 5 Siege. Da braucht man über die Schwere der Aufgabe nichts mehr zu sagen. Tunsel um Torjäger Marc Höfler (schon wieder 6 Saisontreffer) hat den Aufstieg in die Bezirksliga im Blick. In den beiden letzten Saisons scheiterte man jeweils knapp. Unsere Jungs wollen am Freitag weiter ungeschlagen bleiben.
Also geht es an Team 2.
Danach findet das Spiel von Team 3 gegen die Reserve des SVT statt.
Freitag, den 03.10.2025
SV Tunsel – VfR Hausen II
Anpfiff: 13:15 Uhr
SV Tunsel II – VfR Hausen III
Anpfiff: 15:15 Uhr
Den Möhlinkickern viel Glück und Erfolg!
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)