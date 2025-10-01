Vorschau: Zu Gast beim Tabellenführer

Ebenfalls wie Team 1 …

… spielen die Reserven auch am Freitag. Somit volles Programm für die Aktiven des VfR Hausen am „Tag der Deutschen Einheit“. Gestärkt durch den ersten Saisonsieg fährt Team 2 zum Tabellenführer. Der SVT mit einem starken Start: 5 Spiele – 5 Siege. Da braucht man über die Schwere der Aufgabe nichts mehr zu sagen. Tunsel um Torjäger Marc Höfler (schon wieder 6 Saisontreffer) hat den Aufstieg in die Bezirksliga im Blick. In den beiden letzten Saisons scheiterte man jeweils knapp. Unsere Jungs wollen am Freitag weiter ungeschlagen bleiben.