Vorschau: Zu Gast beim SV Niederschopfheim

Assistenten:

Jan Burgenmeister

Jonas Schupp

Zum Aufsteiger …

… geht es am kommenden Sonntag. Der SV Niederschopfheim ist ein ziemlicher Frischling in der Verbandsliga Südbaden. In den letzten Jahren ging es für die Mannschaft und den Verein stetig bergauf: Nach drei Jahren in der Bezirksliga Offenburg folgten fünf Jahre in der Landesliga Staffel 1. Im Sommer gelang nun der vorläufige Höhepunkt mit dem Aufstieg in die Verbandsliga.

Das Team um den sehr erfahrenen Kapitän Felix Weingart steht momentan auf Rang 15. Man zahlt in den Spielen oft noch etwas Lehrgeld, aber zwei starke Heimsiege – 5:2 gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt und 4:2 gegen den SC Pfullendorf – zeugen von einer gewissen Heimstärke.

Der VfR Hausen ist nach den letzten zwei Niederlagen (0:4 beim FC Teningen und 0:1 gegen den SV Bühlertal) etwas verunsichert. Auch, weil hinten momentan jeder Fehler bestraft wird und vorne keine Tore gelingen wollen. Spielglück ist zurzeit absolut nicht vorhanden. Somit müssen sich die Möhlinkicker am eigenen Schopf aus dieser Krise ziehen – am besten mit einem Dreier am Sonntag beim SVN.

„Lasst es uns anpacken!!“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)