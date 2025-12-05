Vorschau: Zu Gast beim SV 08 Kuppenheim

Schiedsrichter: Dustin Mattern (SV Hohenwettersbach/Karlsruhe).

Assistent 1: Yann Kulick.

Assistent 2: Fritz Kratzert.

Ergebnis der Vorrundenpartie:

VfR Hausen – SV 08 Kuppenheim 3:0 (2:0).

Tore:

1:0 (19.) Muhammed Aslan.

2:0 (25.) Shqipon Bektashi.

3:0 (57.) Muhammed Aslan.

Jahresabschluss vor der langen Winterpause, wahrscheinlich im „altehrwürdigen Wörtelstadion“ beim SV 08 Kuppenheim. Auch in dieser Begegnung geht es wieder enorm um die drei Punkte im Abstiegskampf. Zehnter (16 Punkte) gegen Dreizehnter (13 Punkte) – das ist die Ausgangsposition am 17. Spieltag. In der Vorrundenpartie gab es ein glattes 3:0 für die Möhlinkicker. Die Mannschaft des jungen SV-08-Coachs Frederik Weißer ist, wie immer, sehr heimstark. Sie holte 13 ihrer bisherigen 16 Punkte in den heimischen Gefilden. Kapitän und Torjäger Nikola Kandic (6 Saisontore) sowie sein Team werden versuchen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Nach siebenmal Leerlauf, was das volle Punktepaket betrifft – manche sagen „Dreier“ (4 Remis/3 Niederlagen) – muss ein Sieg für Team 1 des VfR Hausen unbedingt aufs Punktekonto.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen).