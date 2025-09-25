Vorschau: Zu Gast beim SC Pfullendorf

Assistentinnen:

Lilly Temme,

Isabel De Marco

Ergebnisse in der letzten Saison 2024/2025:

Vorrunde:

SC Pfullendorf – VfR Hausen 1:1

Tore: 0:1 Tom Becher, 1:1 Ceesay

Rückrunde:

VfR Hausen – SC Pfullendorf 1:0

Tor: 1:0 Erdem Bayram

Am siebten Spieltag steht für den VfR Hausen die weite Fahrt in den Linzgau an. Der SCP hat sich durch zwei Auswärtssiege zuletzt – 3:1 bei den SF Elzach-Yach und 2:1 beim FC Villingen II – auf einen guten 6. Platz vorgearbeitet.

Die Linzgauer hatten schon tolle Zeiten, so Anfang der 2000er: Da war der SCP sage und schreibe 15 Jahre in der Regionalliga Süd bzw. Südwest vertreten. In der letzten Runde 24/25 stand man am Rande zur Landesliga, bis Interimscoach Helgi Kolvidsson übernahm. Er legte, wie Flo Baur beim VfR zur gleichen Zeit, eine Superserie hin: 8 Siege – 1 Remis – nur 2 Niederlagen = 25 Punkte. Am Ende mit 43 Punkten ein sicherer 10. Platz, knapp hinter unseren Möhlinkickern, die mit 44 Punkten Rang 9 belegten.

Unser Team 1 hat in den letzten beiden Begegnungen zweimal zu Null gespielt, mit dem 0:0 in Auggen und dem 2:0 gegen Rielasingen-Arlen gut gepunktet. Somit konnte man das Tabellenende mit einem Riesensatz verlassen. Der Kader füllt sich langsam, aber sicher wieder auf; die eine oder andere Verletzung klingt ab. Damit stehen den Coaches Amaury Bischoff und Yannick Häringer wieder mehr Alternativen zur Verfügung.

Von der weiten Hin- und Rückfahrt wollen die Gelb-Schwarzen natürlich nicht mit leeren Händen zurückkommen.

Dazu viel Erfolg.

Mike Gaulrapp (VfR)