Vorschau: Zu Gast am Hohentwiel

Assistent: Kjell Huber Assistent: Matthias Heffner

Das torreiche Vorspiel in der Möhlinarena endete wie folgt:

• VfR Hausen – ESV Südstern Singen 4:3 (1:1) •

An den Hohentwiel geht es für unser Team, zwei Stunden Fahrtweg stehen an. Es treffen zwei zuletzt recht erfolgreiche Mannschaften zu der frühen Anfangszeit am Samstag aufeinander.

Der ESV Südstern Singen holte mit vier Siegen in den letzten fünf Partien 12 von 15 möglichen Punkten. Die Möhlinkicker sammelten im gleichen Zeitraum 9 von 15 Zählern und blieben bei drei Remis und zwei Siegen ungeschlagen. Die Singener gewannen letzte Woche in einem wilden Spiel mit 4:3 bei den SF Elzach-Yach. Dabei brauchte man gleich drei verschiedene Torhüter – sicher auch ein Novum.

Der ESV ist ein rasanter Emporkömmling, denn 2021/2022 spielte man am Bodensee noch in der Kreisliga A. Nach drei Aufstiegen in Folge (!!!) spielt man nun in der zweiten Saison in der Verbandsliga Südbaden. Kopf der Singener ist der sehr erfahrene Nedzad Plavci – Zehner, Kapitän und Torjäger (9 Saisontreffer). Den Ex-Regionalliga- bzw. langjährigen Oberligaspieler gilt es in Schach zu halten.

Die Möhlinkicker zeigten letzten Sonntag eine ganz vorzügliche Leistung beim 3:1-Sieg gegen den SV 08 Laufenburg. Das Team ist unter Coach Erich Sautner deutlich stabiler und griffiger geworden und will natürlich an die zwei letzten Siege anknüpfen. Der Kader wird sich in den kommenden Wochen wieder füllen, denn zuletzt gesperrte, urlaubende oder verletzte Spieler kehren zurück.

Viel Erfolg in Singen an die Truppe um Kapitän Maximilian Faller und die Coaches – Allez VfR.

Mike Gaulrapp

(VfR Hausen)