Vorschau: Wichtiges Heimspiel für VfR 2

– Foto: Claus G. Stoll

Vorrundenergebnis:

SpVgg. Bollschweil-Sölden - VfR Hausen 0:2 (0:0)

Tore:

0:1 (61.) Sebastian Wiesler (Muhammed Aslan)

0:2 (68.) Dodou Cham (Sebastian Wiesler)

Einen sicheren und verdienten Sieg holte sich Team 2 in der Vorrunde im „Kohlwaldstadion“.

Diesen will und muss …

… unsere Verbandsliga-Reserve möglichst wiederholen.

Beide Mannschaften stehen momentan auf einem Abstiegsplatz – 13. gegen 15. lautet die Partie. Die Spvgg. stand vom 11. bis zum 20. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz und hielt lange die „rote Laterne“. Dann machte man sich an die Aufholjagd.

Sieben respektable Punkte aus drei Spielen – 4:3 gegen die SF Eintracht Freiburg, 4:0 (!) beim SV Tunsel und 2:2 gegen die Spvgg. Untermünstertal – können sich sehen lassen.

Eine solche Serie peilt nun auch Hausens neuer Coach Erich Sautner an. Denn dieser Abstiegskampf in der Kreisliga A2 ist ein besonders hartes und enges Rennen. Die halbe Liga ist noch involviert, und für die Rettung muss man am Ende ein sattes Punktekonto aufweisen.

Team 2 will an die gute Leistung sowie die starke Vorstellung und Aufholjagd in der zweiten Hälfte in Pfaffenweiler nahtlos anknüpfen.

Die Sieglosserie von 12 Spielen (!!!) soll am Sonntag ein Ende finden.

⚽ Vamos – Auf geht’s, Team 2! ⚽