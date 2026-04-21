Vorschau: VfR2 zu Gast im Schneckental

– Foto: Pierre Schmidt

Spielort:

Sportplatz Pfaffenweiler

Jahnstraße 1a

79292 Pfaffenweiler

Vorrundenergebnis:

VfR Hausen II – VfR Pfaffenweiler 2:3 (2:1)

Eine spannende und sehr abwechslungsreiche Partie sah man am 8. Spieltag. Zwei frühe Tore durch Ibrahim Mutlu zum 1:0 (20.) und Nick Gladrow zum 2:0 (23.) hielten lange an. Erst im letzten Viertel der Begegnung drehte der stärkste Spieler vom anderen VfR, Milan Dischinger (71./81.), das Match zum 2:3.

Es war damals …

… die erste Saisonniederlage in einer überragend starken Startphase.

Mit 5 Siegen und 2 Remis (!!!) legte sich Team 2 ein fettes Punktepolster zu.

Somit war das 2:3 gegen die „Schneckentäler“ die erste Nullrunde, was aber in dieser starken Phase nicht so schlimm war.

Die „Roten“ sind sehr angriffs- bzw. offensivstark. Hervorzuheben sind Alexander Heid und Tim Hermann mit je 8 Treffern sowie natürlich der erst 22-jährige Topscorer Milan Dischinger mit 18 Toren (!!!). Dafür nimmt es Pfaffenweiler mit der Defensive nicht ganz so genau, bei 58 Gegentoren — 22 mehr als unser Team 2.

Dieses ist letzten Sonntag auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht, also das erste Mal in dieser Runde auf einen Abstiegsrang.

Der „Turnaround“ muss nun schnellstens her, denn noch sind 8 Spiele zu gehen. Im ersten Saisondrittel hat man ja gezeigt, dass es geht — in 11 Spielen holte man 20 Punkte. Die zuletzt schlechte 11-Spiele-Serie abhaken und im letzten Saisonviertel eine Top-Erfolgsserie hinlegen.

Let’s go — VfR Hausen Team 2

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)