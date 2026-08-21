Vorschau: VfR Hausen zu Gast in Kuppenheim von Andreas Faller · Heute, 08:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pierre Schmidt

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2. Spieltag Verbandsliga Südbaden:

Samstag, 22.08.2026 --- Spielbeginn: 15:30 Uhr



SV Kuppenheim - VfR Hausen





Spielstätte:



Wörtelstadion

Adlerstraße 9

76456 Kuppenheim





Schiedsrichter:

Tobias Grauf (TSV Willsbach/Gruppe Heilbronn).



Assistenten:

Nils Temme (TV Belsen/Gruppe Tübingen).

Daniel Fuchs (TSV Hagelloch/Gruppe Tübingen).



Das erste Auswärtsspiel führt unser Team 1 in das "altehrwürdige Wörtelstadion" nach Kuppenheim.

Der "Verbandsliga-Dino", beständig wie gewohnt und mit dem fast immer gleichen Kader wie in den letzten Jahren, hat einen neuen Trainer. Seit 13 Jahren spielt der SVK ununterbrochen in der Verbandsliga Südbaden (!!!).

In der letzten Saison 2025/2026 wurde man einen Tabellenplatz hinter unseren Möhlinkickern Zwölfter.

Das Vorspiel endete mit einem glatten 3:0-Heimsieg für den VfR Hausen. Eine ganz maue Vorstellung von den auswärts oft schwachen Kuppenheimern. Daheim im "alten Wörtel" setzten sie auf Homogenität und Kampfstärke.

Auch in Kuppenheim gelang am 06.12.2025 nach dem Trainerwechsel zu Erich Sautner ein damals ganz wichtiger 2:1-Sieg.



Wir wünschen einen guten Auswärtsstart!

Das Coach-Team Sautner/Häringer wird den richtigen Marschplan ausgeben.





Auf geht's, Gelb-Schwarz --- holt den Dreier heim an die Möhlin!



Mike Gaulrapp (VfR Hausen)