Vorschau: VfR Hausen zu Gast an der Lahrer Dammenmühle!

– Foto: Pierre Schmidt

Schiedsrichter:

Remy Theresine-Augustine

Assistenten:

(1.) Hassan Lahllal

(2.) Alexandre Strub

Ein Gespann aus Frankreich.

Wie lief die Vorrundenbegegnung?

VfR Hausen - SC Lahr 3:4 (1:3)

Torreich ging es am 13. Spieltag in der Möhlinarena zu. Der SCL, welcher zwischenzeitlich schon mit 4:1 vorne lag, gewann am Ende die Begegnung verdient.

Unsere Torschützen waren: Shqipon Bektashi (1:1 FE/18.), Muhammed Aslan (2:4/87.) und Ergi Alihoxha (3:4/88.).

Das Team von Trainer Sascha Schröder, der SC Lahr, braucht am Samstagnachmittag unbedingt einen Dreier, um den Relegationsplatz zwei abzusichern. Die letzten drei Partien zeigte Lahr jedoch arg wankelmütige Leistungen und holte nur vier Punkte. Ein 1:3 beim 1. FC Rielasingen-Arlen, ein 2:2 gegen den SC Pfullendorf und ein sehr später 2:1-Sieg letzte Woche beim SC Elzach-Yach stehen zu Buche.

Zu beachten ist ganz sicher das gute Offensivspiel des SCL mit 61 geschossenen Toren. Damit ist man auch in dieser Statistik auf Platz zwei.

Unser Team 1 ist richtig heiß auf dieses Match, das 3:4 aus der Vorrunde soll korrigiert werden. Die wiedergewonnene Kompaktheit und Stabilität drücken sich zuletzt in fünf ungeschlagenen Spielen aus.

11 Punkte bei 9:3 Toren – das kann sich sehen lassen. Das Sautner/Häringer-Team wird an der Dammenmühle den Fleiß und Spaß aus der Trainingsarbeit mit der Gier auf Tore und Punkte paaren.

Dann nimmt man auch etwas Zählbares mit zurück an die Möhlin.

⚽ Auf geht's — Gelb-Schwarz ⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)