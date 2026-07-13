Vorschau: VfR Hausen testet gegen den SV Weil

– Foto: Fritz Zimmermann

Assistenten:

Lovis Berger

Leon Kuderer

Nach dem Blitzturnier am Sonntag in der Hausener Möhlinarena mit den Spielen gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt, den VfL Bochum II und den Bahlinger SC, jeweils über 40 Minuten Spielzeit, nun also der erste Vollzeittest.

Beim wie jedes Jahr sehr ambitionierten Landesligisten der Staffel 2, dem SV Weil, werden die Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer sicherlich ausgiebig testen.

Im Februar, in der Rückrundenvorbereitung, absolvierte Team 1 bereits ein Vorbereitungsspiel im „Nonnenholz“ beim Tabellensiebten der Spielzeit 2025/2026.

In einem intensiven und richtig guten Match behielten die „Möhlinkicker“ mit 4:2 (2:1) die Oberhand.

Erfolgreiche Torschützen waren dabei Ablie Suwareh, Yannick Häringer (Kopfball!!), Ibrahim Mutlu und Mo Aslan.

Allen VfR-Beteiligten ein spannendes und aufschlussreiches Spiel!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)