Vorschau: VfR Hausen testet am Hochrhein

– Foto: Claus G. Stoll

Wie vor vier Tagen testet das Sautner/Häringer-Team erneut gegen eine ambitionierte Mannschaft der Landesliga Staffel 2.

Der FC Bad Bellingen ist in der abgelaufenen Saison 2025/2026 auf dem 13. Platz knapp vor der Abstiegszone eingelaufen.

Das „Riede-Team“, gecoacht von Vater Robby und Sohn Marvin, peilt in der neuen Runde einen einstelligen Tabellenplatz an.

In der letzten Wintervorbereitung stand man sich ebenfalls in einem Testspiel gegenüber. Nach einer besonders in der ersten Halbzeit starken Partie gewann der VfR mit 3:2 (3:2).

Den Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer steht erfreulicherweise bis auf wenige Ausnahmen der gesamte Kader zur Verfügung.

Cheftrainer Erich Sautner gab zu Protokoll: „So langsam müssen wir dahin kommen, einige ganz spezielle Dinge weiter zu verbessern. Denn schon in zwei Wochen, am 01.08., geht es mit der Qualifikationsrunde im Südbadischen Verbandspokal bei der SG Freiamt-Ottoschwanden los (!!).“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)