Vorschau: VfR Hausen beim Blitzturnier in Munzingen

– Foto: Claus G. Stoll

Spielplan:

15.00 Uhr:

VfR Hausen – Freiburger FC

16.00 Uhr:

VfR Hausen – SV Rust

17.00 Uhr:

Freiburger FC – SV Rust

Spielzeit pro Begegnung: 2 × 25 Minuten.

Geleitet werden die Partien von den Schiedsrichtern:

Fabian Lewandowski,

Dominic Bruyers,

Jonas Leifert.

Ganz sicher drei sehr interessante Partien im schönen Tunibergstadion in luftiger Höhe.

Sicherlich besonders motiviert ist der Aufsteiger in die Landesliga Staffel 1, der SV Rust. Sehr spannend einzuschätzen ist auch das Derby zwischen den „Rotjacken“ des Freiburger FC aus der Landesliga Staffel 2 und dem Verbandsligisten VfR Hausen.

Nehmen Sie sich Zeit am Sonntagnachmittag.

Der Veranstalter, die drei Teams und natürlich besonders unsere Möhlinkicker würden sich über eine ansprechende Kulisse freuen.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)