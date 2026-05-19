Vorschau: VfR 2 zu Gast in Buggingen/Seefelden

– Foto: Pierre Schmidt

Schiedsrichter: — War beim Schreiben dieser Zeilen noch offen.

„Grimm Küchen STUDIO“

Pfauenstraße 14

79426 Buggingen/Seefelden

— Kunstrasenplatz —

Vorrundenergebnis:

VfR Hausen II – Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden 0:1 (0:0)

Am 12. Spieltag war es arg ungemütlich, der Dauerregen sorgte für einen tiefen Platz. Dementsprechend war es eine schwache Partie, die Hannes Ruhland mit dem 0:1 in der 80. Minute entschied.

Wie schnell sich die Zeiten im Fußball ändern, sieht man an diesen beiden Teams. Vor der Vorrundenpartie war Team 2 Vierter mit Blick nach oben, die Spvgg. 09 Zehnter mit Blick nach unten. Zudem hatte Bu./See. davor fünf von sechs Spielen verloren.

Heuer ist der Gastgeber auf Platz vier im Ranking, die Möhlinkicker stehen auf dem 11. Platz.

Die Spvgg. 09 spielt eine super Rückrunde, und der Ex-Hausener Maximilian Maier dürfte als Trainer mehr als zufrieden sein.

Die letzten fünf Begegnungen hat man allesamt gewonnen und in der Rückrundentabelle steht das Team auf Platz zwei. In elf Spielen holte man 25 Punkte (!!) – eine Spitzenquote.

Aber Team 2 ist momentan ebenfalls sehr gut in Form. Zehn Punkte aus den letzten vier Matches hat man fleißig gesammelt. Dazu wurden zwölf Tore erzielt – das größte Manko, die Offensive, wurde stark verbessert.

Eine sehr reizvolle Aufgabe für die Jungs von Coach Erich Sautner und Co-Trainer Ygit Hasan Adali.

Es müssen noch Punkte auf den Zählerstand, um das Thema Klassenerhalt ad acta legen zu können.

Auf geht’s, Team 2 — viel Erfolg am Sonntagmittag!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)