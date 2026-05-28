Vorschau: VfR 2 mit weiterem schweren Kaliber vor der Brust!

Spielstätte:

Möhlinarena Hausen a. d. M.

Ergebnis in der Vorrunde:

PTSV Jahn Freiburg - VfR Hausen II 3:1 (1:0)

Nach einer schwachen Gesamtleistung verlor der VfR im Vorspiel völlig verdient. Es stand lange nur 1:0 und die Hoffnung auf etwas Zählbares war lange vorhanden. Im Schlussviertel des Spiels zog PTSV Jahn bei klirrender Kälte auf ihrem rutschigen Kunstrasenplatz das Match dann doch noch sicher mit 3:1.

Unser Ehrentor zum 2:1 (77.) erzielte Jonas Gutgsell per Freistoß.

Nun also die Crunchtime.....

.....in der Kreisliga A2.

Die letzten drei Spieltage stehen jetzt noch an und ein paar Entscheidungen müssen noch fallen.

Unser Gast vom Sonntag steht auf Platz drei, mit zwei Punkten und vier Toren Rückstand auf den Tabellenzweiten SV Tunsel. Der 2. Platz bedeutet zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Kreisliga A1. Der Sieger steigt in die Bezirksliga Freiburg auf. Bei den Freiburgern dreht sich sehr viel um "Mister PTSV Jahn" Fabian Kunitzky: spielender Co-Trainer, Spielgestalter auf der Zehnerposition, Kapitän und Torjäger (10 Tore). Mit Konstantin Kölle (15 Tore) und Hannes Bayer (11 Tore) haben die spiel- und offensivstarken "Postler" weitere treffsichere Spieler. Probleme hat man in der Defensive, denn bei mehr als zwei Gegentoren im Schnitt kann man als Spitzenmannschaft nicht zufrieden sein.

Unser Team 2 hat zum Saisonende drei Heimspiele am Stück. PTSV Jahn, der PSV Freiburg (wurde in der Vorrunde gedreht) sowie der FC Neuenburg geben noch ihre Visitenkarte in der Möhlinarena ab.

Sicher kein Ruhekissen, denn ein Dreier muss noch eingetütet werden, um die Saison 2026/2027 in der Kreisliga A2 "safe" zu machen.

Coach Erich Sautner wird die Jungs optimal vorbereiten. "Er selbst ist schon heiß auf die sehr schwere Aufgabe, denn solche liebt er (!!!)"

Motto: Hinten dichter und vorne gefährlicher sowie abschlusssicherer (!!!)

⚽ VfR Team 2, lasst es uns mit höchstem Einsatz angehen! ⚽

--- Mike Gaulrapp (VfR Hausen) ---