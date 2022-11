Vorschau VfB Neckarrems - FV Löchgau

Der VfB Neckarrems-Fußball ist seit vier Spielen ungeschlagen und trotzte am letzten Spieltag dem favorisierten VfB Heilbronn ein Remis ab. Mit einer besseren Chancenverwertung wäre ein Sieg möglich gewesen, war die Spielkontrolle doch über weite Strecken auf Seite der „Remser“. Mit 19 Punkten konnte der Anschluss an das obere Drittel der Tabelle behauptet werden.

Nach dem verpassten Aufstieg in der vorigen Saison, befindet sich die Mannschaft von Trainer Thomas Herbst auf dem besten Weg, dieses Vorhaben in der laufenden Saison in die Tat umzusetzen, und zumindest über die Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga zu schaffen. Der FV Löchgau nimmt mit 31 Punkten aktuell den 2. Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigen würde, ein, und verfügt, bei 41 geschossenen Toren, über die zweitbeste Offensive der Liga. Trotz der offensiven Spielausrichtung, können sich die Gäste gleichermaßen auf ihre Defensive verlassen, die bisher lediglich 17 Gegentore hinnehmen musste.

Nach dem Spiel des VfB am vergangenen Spieltag beim Tabellendritten VfB Heilbronn, kommt es am Samstag zu einem weiteren Highlight, wenn der aktuelle Tabellenzweite FV Löchgau seine Visitenkarte am Neckarremser „Hummelberg“ abgibt.

Der VfB hat in der laufenden Saison lediglich ein Spiel gegen Mannschaften aus den Top 7 der Liga verloren, und das mit einem knappen 0:1 gegen den Tabellenprimus Türkspor Neckarsulm. An diese Serie will Neckarrems auch am Samstag anknüpfen. Die Hoffnung des Trainerteams Brasche/Rief/Cay beruht dabei, neben dem offensiven Spielansatz ihrer Mannschaft, insbesondere auf der in den letzten Spielen deutlich verbesserten Defensive, die in den beiden letzten Spielen keine Gegentreffer zuließ.

„Mit Löchgau kommt ein spielerisch starkes und routiniertes Team nach Neckarrems, welches eine ähnlich offensive Spielphilosophie pflegt wie wir. Beide Mannschaften wollen den Ball und mit entsprechend großen Spielanteilen das Spielgeschehen für sich reklamieren“, unterstreicht Trainer Markus Brasch die Qualität des FV Löchgau, bei dem er selbst viele Jahre das Tor hütete, und ergänzt: „Auch wenn die Gäste als Favorit in das Spiel gehen, werden wir uns auch am Samstag nicht verstecken und alles in die Waagschale werfen, um ein gutes Spiel mit einem für uns positiven Ergebnis abzuliefern“.

Das Spiel steht unter der Leitung von Schiedsrichterin Hannelore Pink (SC Blönried) und ihren Assistenten Christopher Körner und Patrick Goodreau

Spielbeginn im GWV-Sportpark ist um 14:00 Uhr.