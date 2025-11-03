Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Peter Schildmann
⚔️ Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld vs. KuS Beli Orlovi Srbija
⚔️ Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld (10.) vs. KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld (11.)
🔥 Aktuelle Form und Tendenzen
TuS Eintracht Bielefeld (Heimteam)
Positiver Trend: Die Eintracht kommt mit einem wichtigen 1:0-Auswärtssieg vom letzten Spieltag gegen den SC Bielefeld 04/26 II. Dieses Erfolgserlebnis, erzielt durch ein Tor von Chris Dennis Böhme, könnte der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen für das Heimspiel geben.
Defensive Stabilität: Der "zu Null"-Sieg ist ein Indiz für eine verbesserte Abwehrleistung, die in dieser Saison mit 36 Gegentoren oft Probleme hatte. Gelingt es, diese Stabilität zu halten, sind die Chancen auf weitere Punkte gut.
Schlüsselspieler: Chris Dennis Böhme, der Schütze des entscheidenden Tores am letzten Spieltag, wird voraussichtlich wieder für offensive Akzente sorgen müssen.
KuS Beli Orlovi Srbija Bielefeld (Gastteam)
Unentschieden zum Schluss: Die Beli Orlovi trennten sich zuletzt mit einem 2:2 von KSC Bosna i Hercegovina. Ein Punkt ist in Ordnung, aber in der aktuellen Situation zählt jeder Sieg doppelt.
Offensivstark, aber anfällig: Die KuS Beli Orlovi haben mit 26 Toren in 12 Spielen mehr getroffen als die Eintracht, kassieren aber fast genauso viele Gegentore (34). Dies deutet auf eine tendenziell offensivere, aber auch risikoreichere Spielweise hin.
Neue Impulse: Die Mannschaft wird seit Juli 2025 vom neuen Trainer Petar Cestic betreut, der versucht, die Mannschaft zu stabilisieren.
Das "Spiel weniger" als Vorteil: KuS Beli Orlovi hat ein Spiel weniger absolviert als der TuS Eintracht und hält den Anschluss. Mit einem Sieg könnten sie an der Eintracht vorbeiziehen und auch das bessere Torverhältnis ausbauen.
🔑 Fazit: Was das Spiel entscheidet
Dieses Spiel ist ein Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf der Kreisliga B.
Die Abwehrreihen im Fokus: Beide Teams haben eine schwache Defensive, was viele Tore erwarten lässt. Die Mannschaft, die die wenigen Torchancen des Gegners besser unterbinden kann, wird wahrscheinlich gewinnen.
Der Heimvorteil: Die Eintracht wird versuchen, auf dem Rücken des letzten Sieges und vor heimischem Publikum die drei Punkte zu behalten und den Abstand zum Gegner zu vergrößern.
Drucksituation: Für beide Mannschaften geht es darum, nicht auf den direkten Abstiegsplätzen überwintern zu müssen. Entsprechend ist eine hohe Kampfbereitschaft auf beiden Seiten garantiert.