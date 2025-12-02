⚽ Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld II – VfL Theesen II (Kreisliga B2)

Am Sonntag, 07.12.2025 um 14:30 Uhr, kommt es zum Rückspiel in der Kreisliga B2 Bielefeld zwischen der TuS Eintracht Bielefeld II (aktuell Platz 2) und dem VfL Theesen II (aktuell Platz 12).

⚔️ Das Hinspiel

Das Hinspiel am 17.08.2025 endete mit einem 2:4-Auswärtssieg für die TuS Eintracht Bielefeld II. Die Eintracht führte bereits zur Halbzeit mit 3:0 und konnte den Vorsprung trotz einer Aufholjagd von Theesen in der Schlussphase über die Zeit bringen.

📝 Erwartungen an das Rückspiel

Angesichts der klaren Tabellenpositionen und des Ergebnisses aus dem Hinspiel geht die TuS Eintracht Bielefeld II als Favorit in die Partie. Das Spiel findet auf ihrem Platz statt, was zusätzlich für sie spricht. Sie werden versuchen, den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen oder zumindest den 2. Platz zu festigen.

Der VfL Theesen II wird versuchen, die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen und mit einer kämpferischen Leistung gegen den Favoriten zu punkten, um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Es ist ein intensives Spiel zu erwarten, in dem die Eintracht ihre offensive Stärke zeigen wird, während Theesen auf eine kompakte Defensive und schnelle Konter setzen dürfte.