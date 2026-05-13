Vorschau: Topbegegnung im Abstiegskampf am Freitagabend!

– Foto: Claus G. Stoll

Spielstätte:

Möhlinarena Hausen

Vorrundenergebnis:

SC Mengen - VfR Hausen II 1:2 (0:2)

Tore:

0:1 (26.) Ibrahim Mutlu (Souleymane Soumahoro)

0:2 (36.) Altin Rexhepi (Ibrahim Mutlu)

1:2 (90.+4) Hendrik Willm.

Nach einer guten ersten Halbzeit gab es einen verdienten Sieg im „Birkenstadion“ beim SC Mengen.

Heuer sind die Dreier im immens engen Abstiegskampf mehr denn je begehrt. Bereits am Freitagabend (!!) empfängt das Team 2 des VfR Hausen als Tabellenelfter den Tabellen-14. SC Mengen. Noch fünf Spieltage sind zu absolvieren, und mehr als die Hälfte der Kreisliga-A2-Teams ist noch in den Abstiegskampf verstrickt.

Der SCM steht seit dem 11. Spieltag auf einem der vier Abstiegsränge und versucht stetig, das letzte Tabellenviertel hinter sich zu lassen. Zuletzt gab es für die Mannschaft von Coach Jürgen Andres nach fünf sieglosen Spielen im April einen ganz wichtigen Dreier beim 2:0 gegen die Spvgg. Untermünstertal.

Zu beachten ist bei Mengen ganz besonders deren unbestrittener Führungsspieler Julian Engler mit bisher 13 erzielten Saisontreffern. Der Kapitän und Torgarant des SCM kam in den vergangenen sechs Spielzeiten in 128 Spielen auf 119 Tore (!!) und 61 Assists.

Doch nichtsdestotrotz geht das zuletzt immer gefestigter auftretende VfR-Team 2 als Favorit in die Partie und will weiter punkten. Seit Erich Sautner als neuer Coach das Zepter übernommen hat, gab es ein Remis und zwei Siege. Bis zum 0:3-Zwischenstand beim VfR Pfaffenweiler war dies auch durchweg überzeugend und mit starken Leistungen verbunden.

Von den letzten fünf Saisonpartien finden vier in der heimischen „Möhlinarena“ statt. Konzentriert und weiter auf diesem guten Level spielend, sollten schnellstmöglich zwei weitere Siege eingefahren werden, um den Klassenerhalt und die „Vertragsverlängerung“ in der Kreisliga A2 für die kommende Saison 2026/2027 einzutüten.

Das heißt natürlich: weiter Vollgas geben — VfR Hausen Team 2 (!!!) ⚽⚽⚽

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)