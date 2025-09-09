Vorschau: Top-Derby in der Kreisliga A2

Ein Novum für die VfR‑Reserve, sich auf Punktspielebene mit den Badstädtern zu messen. Bis zur Saison 2021/2022 trafen sich die ersten Mannschaften der Vereine hauptsächlich in der Landesliga Staffel 2. In jener Spielzeit gab es ein 5:2 der Gelb-Schwarzen im Erlenmattenstadion sowie ein 2:2 in der Möhlinarena. Danach trennten sich die Wege.

Dieses elektrisierende Derby eröffnet den 3. Spieltag der noch jungen Saison in der Kreisliga A2.

In dieser Saison hat Krozingen bereits zwei Derbys bestritten: Beim SV Tunsel gab es eine 0:1-Niederlage, und gegen die SpVgg. Untermünstertal siegten die Roten mit 5:1. Unsere VfR‑Zweite spielte zweimal Unentschieden, zu Hause gegen die SG Breisach/Gündlingen und auswärts beim VfR Merzhausen.

Favorisiert geht der FC Bad Krozingen in die Partie, unter anderem mit Ex‑VfR-Spielern wie Robin Abel, Mario Kaltenmark, Marco Gutmann und Kaan Boz.

Das Spiel ist zudem auch das Boz-Bruderduell. Auf Seiten des FCK erzielte Kaan gegen Untermünstertal einen Dreierpack und auch Batuhan traf auch schon zweimal für die VfR‑Zweite.

Freuen wir uns auf ein tolles und hoffentlich spannendes Derby am Freitagabend in der Möhlinarena. Die beiden Teams hoffen auf eine zahlreiche und stimmungsvolle Unterstützung.

Mike Gaulrapp (VfR)