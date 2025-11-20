Vorschau: Team 2+3 zu Gast beim PTSV Freiburg

Der PTSV steht mit einer ausgeglichenen Bilanz genau mittig in der Tabelle auf dem 8. Platz. Die Ergebnisse sind sehr wechselhaft – sowohl im positiven als auch im negativen Bereich. Zuletzt gab es jedoch zwei Siege: 3:1 gegen den SV Tunsel und 5:0 bei der Spvgg. Untermünstertal. Die „Postler“ gelten auch als guter Ausbildungsverein mit einer starken Jugendabteilung.

Unser Team 2 spielte in den vergangenen Wochen sehr erfolgreich. Drei Siege in Folge hievten die Mannschaft auf einen hervorragenden 4. Tabellenplatz. Zuletzt gab es nun allerdings die zweite Saisonniederlage gegen die Spvgg. 09 Buggingen/Seefelden. Jetzt heißt es: „Mund abputzen“ und eine neue Serie starten.

°°° PTSV Jahn Freiburg II – VfR Hausen III °°°

Anpfiff: 15.00 Uhr

Unsere Dritte spielt beim „heimlichen Tabellenführer“. PTSV Jahn II ist bisher mit einem tollen Lauf unterwegs. In 11 Spielen gab es 10 Siege und nur eine Niederlage (2:3 beim VfR Pfaffenweiler II). Dazu kommen die zweitbeste Offensive mit 44 Treffern und die beste Defensive mit nur 11 Gegentoren. Hausen III zeigt zurzeit Spiele mit sehr hohem (Tor-)Unterhaltungswert. 8 – 6 – 8 – 10 ist die Anzahl der jeweils gefallenen Tore in den letzten vier Spielen. 32-mal hat es „geklingelt“, also 8-mal pro Match. Man darf gespannt sein, was am kommenden Sonntag beim Schlusspfiff zu Buche steht.

Die beiden Schiedsrichter der Spiele standen beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht fest.

Gespielt wird im:

„Jahn-Stadion Freiburg“

Schwarzwaldstraße 189

79117 Freiburg

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)