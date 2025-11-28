Vorschau: Team 2+3 zu Gast beim PSV Freiburg

Wieder in die Positiv-Spur zurück einlenken will unser Team 2 nach zuletzt zwei Niederlagen. Man ist zu Gast beim Polizei-SV Freiburg. Der PSV unter Coach und Trainerlegende Eugen Beck rangieren mit fünf Punkten Rückstand auf dem 12. Tabellenrang, direkt vor den Abstiegsplätzen. Auswärts holte der PSV bisher nur vier Zähler, aber drei davon mit einem 3:2-Erfolg beim FC Auggen II. Zuletzt wiesen die Freiburger die Spvgg. Untermünstertal mit 5:1 deutlich in die Schranken.

Bei unserem Team 2 lief es zuletzt alles andere als rund. Nach dem tollen ersten Saisondrittel – 11 Spiele, 20 Punkte, Platz 4 – war die verdient erarbeitete Euphorie groß. Zuletzt aber in zwei Partien 1:4 Tore und 0 Punkte – die Kehrseite der Medaille. Es fehlte natürlich auch das zuvor vorhandene Spielglück für das Team um Kapitän Nick Gladrow.

Auf geht’s, Jungs – noch einmal richtig stark durchstarten, wie man euch kennt – gegen den PSV und danach zum Jahresabschluss beim FC Neuenburg (So., 07.12.). Legt euch noch ein paar Punkte unter den Weihnachtsbaum.

Schiedsrichter der Begegnung ist Dario Murat.

15:00 Uhr

PSV Freiburg II – VfR Hausen III

Nach dem „0:9-Hammer“ letzten Sonntag beim PTSV Jahn Freiburg II ist Wiedergutmachung angesagt. Tabellenelfter gegen Tabellenachter – so die Positionen der beiden Teams. Mit einem Sieg könnten die Möhlinkicker den Polizei-SV II sogar überflügeln.

Abwehrchef Johann „Bäro“ Reinhardt hat einen großen Wunsch: wieder einmal zu null spielen. Bei diesen Torverhältnissen der beiden Kontrahenten ein schwieriges Unterfangen. Fielen bei unserer Dritten 73 Tore in 11 Spielen – im Durchschnitt 6,63 Tore –, überbieten dies die Freiburger locker. Bei ihnen gab es 87 Treffer in 12 Spielen – also im Durchschnitt 7,25 pro Begegnung (Kreisliga B6 Topwert).

Zudem stellt der PSV II den momentanen und souveränen Top-Torjäger der Liga: Kemel Maatouk. Er alleine erzielte schon 18 der bisherigen 32 Tore der Gäste. Auf diesen Spielausgang darf man natürlich sehr gespannt sein. Steht ein neuer Torrekord an? Unser Team 3 – immer dabei.

Schauen Sie vorbei, am Sonntagmittag.

Schiedsrichter der Partie ist Manfred Frank.

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)