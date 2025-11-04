Vorschau: Team 2 und 3 zu Gast in Mengen

Die nächsten beiden Derbys stehen an – es geht zum SC Mengen.

Die Spiele finden statt auf dem:

Spielbeginn: 12:30 Uhr

SC Mengen II – VfR Hausen III

Der Schiedsrichter stand noch nicht fest.

Wie auch unser Team 3 hatte der SCM II eine „englische Woche“ mit einer Partie am Donnerstagabend beim FC Neuenburg II.

Davor holte man vier Punkte: mit einem 2:1-Sieg beim SV Tunsel II und einem 3:3 bei der Spvgg. Untermünstertal II.

Unsere Mannschaft um Käpt’n Andi Mai spielte am Mittwochabend beim SV Tunsel II.

Am vergangenen Sonntag lief man zu Hause nach einer 1:0-Pausenführung in einen „1:5-Hammer“ gegen den SV Biengen II hinein – diesen gilt es wettzumachen (!!).

Spielbeginn: 15:00 Uhr

SC Mengen I – VfR Hausen II

Der Schiedsrichter stand noch nicht fest.

Das Team des SCM unter Trainer Jürgen Andres verlor zuletzt mit 0:1 bei der Spvgg. Untermünstertal und verharrt auf dem Abstiegsplatz 13.

Unser Team 2 hat nach zwei sieglosen Heimpartien (0:0 gegen Untermünstertal und 2:3 gegen Pfaffenweiler) endlich wieder voll gepunktet:

Ein verdienter 2:1-Erfolg gegen den SV Biengen macht Lust auf mehr!

Man fühlt sich pudelwohl im Verfolgerfeld der momentan klaren „Number One“, dem VfR Merzhausen.

Den beiden Reserveteams des VfR Hausen – viel Glück, Spaß und Erfolg (!!)

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)