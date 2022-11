Vorschau: SV Musbach – SV Granheim

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Granheim und Musbach ist mehr als 4 Jahre her. Damals traf man in der 2. Runde des WFV-Pokals aufeinander. Am Ende gewann Musbach mit 0:3 und zog ins Achtelfinale ein.

Für das Team von Trainerin Victoria Brinsa verläuft die erste Saison in der Verbandsliga noch nicht reibungslos. Für die 25-jährige Brinsa, die 9 Jahre für den SV Alberweiler und 3 Jahre in der kroatischen Nationalmannschaft spielte, ist es die zweite Trainerstation nach der Babypause. Im Sommer hat sie das Amt von ihrem Vater Bernard Stvoric übernommen, der sie als Co-Trainer unterstützt. Das selbsternannte Ziel, der Verbleib in der Liga, ist derzeit in weiter Ferne. Mit 8 Punkten liegt Granheim auf dem letzten Platz der Tabelle und muss aufpassen, den Anschluss an Platz 8 nicht zu verlieren. Auch die Auswärtsbilanz dürfte dem Team aus dem Alb-Donau-Kreis am Sonntag kein gutes Gefühl geben. Der Aufsteiger aus der Landesliga holte in seinen ersten 5 Auswärtsspielen keinen einzigen Punkt und kassierte 18 Gegentore. Daran konnte auch die jüngere Schwester von Brinsa, Patricia Stvoric - die im Sommer aus Alberweiler kam - bislang nichts ändern.