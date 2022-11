Vorschau: SV Musbach – FV 08 Rottweil

Am kommenden Sonntag kommt der ungeschlagene Tabellenführer der Frauenverbandsliga aus Rottweil nach Musbach. Die Mannschaft von Trainer Michael Rendler ist - neben dem TSV Tettnang - der große Meisterschaftsfavorit in dieser Saison. Mit 24 Punkten aus 8 Spielen und einem Torverhältnis von 24:5 geht Rottweil zweifelsohne als Favorit in das Spiel am Sonntag.

Auch wenn die letzten beiden Wochen etwas Sand ins Musbacher Getriebe gebracht haben, können unsere Frauen mit genügend Selbstvertrauen in das Spitzenspiel am Sonntag gehen. Trotz des Unentschiedens in Münchingen zeigte die Leistungskurve der Musbacherinnen am Samstag deutlich nach oben. Lediglich die Chancenverwertung ist noch ausbaufähig, aber vielleicht haben sich die SVM-Stürmerinnen die Tore für Sonntag aufgehoben. Schaut man sich die letzten Spiele gegeneinander an, so stellt man fest, dass Musbach die letzten 4 Spiele allesamt gewonnen hat. Und mit 18:4 Toren sind die Rottweilerinnen fast zum Lieblingsgegner des SVM geworden. Im letzten Spiel gegen Rottweil war es Jessica Exner, die Musbach mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße brachte. Und Alissa Seckinger, die in dem Spiel Musbachs drittes Tor schoss, möchte dies auch am Sonntag gegen ihren alten Verein wieder tun. Vielleicht kann das Team von Trainer Matthias Illg für die Überraschung am 10. Spieltag sorgen.

06.11.22 I 13:00 Uhr I Frauenverbandsliga