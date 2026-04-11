Vorschau: Spannendes Derby am Sonntag in der Möhlinarena

– Foto: Pierre Schmidt

Im Vorspiel gelang Team II ein starker 2:1-Auswärtssieg durch zwei Tore von Altin Rexhepi. Umso bemerkensswerter, weil der SVT bis dato alle 5 Saisonspiele gewonnen hatte und schon klarer Tabellenführer war.

Schiedsrichter:

Gilles Biechel (Frankreich).

Am Sonntag nun in der „Möhlinarena“ eine enorm richtungsweisende Partie für beide Mannschaften.

Für Tunsel im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga und den VfR im Abstiegskampf.

Der SVT steht auf Platz 2 und somit auf dem Relegationsplatz. Im Gegensatz zur Vorrunde haben sie sich mit David Eichelberg verstärkt, der 3,5 gute Jahre hier beim VfR Hausen spielte. Dazu scheint Goalgetter Marco Höfler wieder in Topform zu sein – 10 Tore in den letzten 5 Spielen belegen dies.

Unser Team 2 muss den Negativlauf unbedingt brechen. Nach hinten zu den möglichen 4 Abstiegsplätzen ist nur noch wenig Luft.

Die Truppe um den nimmermüden Kapitän Nick Gladrow wird ein heißes Derby spielen, um den „3er“ in der heimischen Möhlinarena zu behalten.

Auf geht’s, packen wir’s an ⚽👍

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)