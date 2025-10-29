Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Peter Schildmann
⚽ Vorschau: SC Bielefeld 04/26 II vs. TuS Eintracht Bielefeld
Begegnung: SC Bielefeld 04/26 II (Heim) gegen TuS Eintracht Bielefeld (Gast)
Wann: Sonntag, 02.11.2025, 15:00 Uhr
Wo: Kunstrasenplatz, Sportanlage Sudbrack, Am Meierteich, 33613 Bielefeld
Liga: Kreisliga B Staffel 1
Schiedsrichter: Abdullah Klic
Das Duell am Sonntag ist ein echtes Kellerduell im unteren Drittel der Tabelle und verspricht, ein Kampf um wichtige Punkte zu werden. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften voneinander.
Der SC Bielefeld 04/26 II (11. Platz, 12 Punkte) hat ein Spiel weniger bestritten als der Gegner, muss aber eine negative Tordifferenz von aufweisen. Ein Sieg würde nicht nur den Abstand nach unten vergrößern, sondern potenziell auch einen Sprung in die obere Tabellenhälfte ermöglichen.
Der TuS Eintracht Bielefeld (12. Platz, 11 Punkte) hat bereits 12 Spiele absolviert und die etwas schlechtere Tordifferenz von . Mit einem Sieg könnten sie in der Tabelle am SC Bielefeld vorbeiziehen und den 11. Platz erobern, was zusätzlichen Druck auf die Heim-Mannschaft ausübt.
🔑 Schlüssel zum Spiel
Da es sich um Teams handelt, die tendenziell viele Gegentore kassieren (27 bzw. 36), wird die Stabilität in der Defensive wahrscheinlich spielentscheidend sein. Es ist anzunehmen, dass beide Mannschaften versuchen werden, über Konter und direkte Spielzüge zum Erfolg zu kommen.
Für SC Bielefeld 04/26 II: Die Heimmannschaft muss die Chance nutzen, den Heimvorteil auszuspielen und die Lücke zum Tabellenmittelfeld zu schließen.
Für TuS Eintracht Bielefeld: Als Gast haben sie nichts zu verlieren und könnten mit einem frühen Tor die Nervosität beim Gegner erhöhen und die drohenden Abstiegsränge hinter sich lassen.
Prognose: Aufgrund der tabellarischen Nähe ist ein enges Spiel zu erwarten, bei dem möglicherweise die Tagesform oder individuelle Fehler den Ausschlag geben werden. Es geht um mehr als nur drei Punkte; es geht um ein wichtiges Statement im Abstiegskampf.