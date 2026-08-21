Vorschau Saisoneröffnung Aramäer Heilbronn - SG Sindringen / Ernsbach

zum heutigen ersten Spieltag möchte ich unseren Schiedsrichter Dzenis Bazdar sowie unsere Gäste aus *Sindringen/Ernsbach* recht herzlich begrüßen. Ein besonderer Gruß geht natürlich auch an meinen Trainerkollegen Michael Lieb und seine Mannschaft.

Gleichzeitig möchte ich mich bei unseren 13 Abgängen bedanken und ihnen für ihre sportliche und persönliche Zukunft alles Gute wünschen.

Nach einer sechswöchigen Vorbereitung liegt ein intensiver Sommer hinter uns. Wir mussten insgesamt zehn neue Spieler in die Mannschaft integrieren. Dieser Umbruch war von uns bewusst so geplant. Nach einer intensiven letzten Saison waren wir uns in der sportlichen Führung einig, dass wir den bereits begonnenen zweiten Umbruch nun vollenden möchten. Unser Ziel war und ist es, eine Mannschaft aufzubauen, deren Gesicht sich in Zukunft nicht mehr wesentlich verändern soll.

Unsere Vorbereitung hatte, wie es in dieser Phase üblich ist, ihre Höhen und Tiefen. Das war uns als Trainerteam bewusst. Dennoch konnten wir viele positive Dinge mitnehmen und wichtige Erkenntnisse sammeln. Dass noch nicht alle Abläufe perfekt funktionieren, ist nach einem solchen Umbruch völlig normal. Einige Dinge werden sicherlich noch etwas Zeit benötigen. Gerade im Amateurfußball ist der Juli und August durch Urlaubszeit und unterschiedliche Verfügbarkeiten immer eine besondere Herausforderung.

Unser Kader ist im Vergleich zur vergangenen Saison kompakter geworden. Trotzdem haben wir es gemeinsam geschafft, alle Positionen doppelt zu besetzen. Das gibt uns die nötige Flexibilität und Konkurrenz innerhalb der Mannschaft.

Unsere Ziele für die neue Saison sind klar: Wir wollen attraktiven Fußball spielen, uns als Mannschaft weiterentwickeln und uns gegenüber der vergangenen Saison sportlich verbessern.

Mit Sindringen/Ernsbach erwartet uns heute eine kompakte und sehr geschlossene Einheit. In der vergangenen Runde ist die Mannschaft mit dem Anspruch gestartet, vorne mitzuspielen. Durch einige Verletzungen in der Vorrunde ging jedoch frühzeitig der Anschluss nach oben verloren. In der Rückrunde hat man dann deutlich gesehen, welches Potenzial in dieser Truppe steckt. Für diese Saison wurde der Kader punktuell verstärkt, damit sich die vergangene Saison nicht wiederholt.

Wir erwarten heute eine physisch starke und laufbereite Mannschaft, die nach Heilbronn kommt, um etwas mitzunehmen. Genau das wollen wir natürlich verhindern. Es ist der erste Spieltag, wir spielen zuhause und wollen mit einem Dreier erfolgreich in die neue Runde starten.

Dafür brauchen wir von der ersten Minute an die richtige Einstellung, viel Leidenschaft und die Unterstützung unserer Zuschauer.

Ich wünsche uns allen ein faires und spannendes Spiel und hoffe, dass die drei Punkte am Ende bei uns bleiben.

Sportliche Grüße

Daniel Maroge