Vorschau: Saisonabschluss für den VfR in Salem!

Schiedsrichter:

Christian Gehring (SV Zunsweier/Bezirk Offenburg)

Assistenten:

(1.) Hasan Alobid

(2.) Malte Stark

Ergebnis aus der Vorrunde:

VfR Hausen – FC Rot-Weiß Salem 1:1 (1:0)

In der "Möhlinarena" stand beim Abpfiff ein gerechtes 1:1 auf der Anzeigentafel.

Halbzeit eins ging an den VfR, belohnt mit dem 1:0 (12.) per Volleyschuss von Muhammed Aslan. Im zweiten Abschnitt war Salem das deutlich bessere Team und verdiente sich das 1:1 mit einem verwandelten Foulelfmeter (65.) von Paul Strauß.

Rundenabschluss mit der Partie ...

... Zehnter gegen Elfter.

Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt schon eingetütet und spielen in der nächsten Saison 2026/2027 wieder in der Verbandsliga Südbaden gegeneinander.

Der FC RW mit einem deutlich zweigeteilten Saisonverlauf.

Als Aufsteiger musste man bis zur Winterpause sehr viel Lehrgeld bezahlen.

Man holte in 17 Spielen nur zwei Siege und insgesamt nur 13 Punkte. Mit Rang 14 standen die Salemer in der Winterpause auf einem Abstiegsplatz.

Ab März legte das Team vom Bodensee dann einen überragenden Lauf hin: 12 Spiele mit 24 Punkten und 30:15 Toren — "Hut ab".

Somit gelang dem Neuling FC RW Salem von Trainer Adnan Sijaric, bei dem sich viel um den torgefährlichen Paul Strauß (13 Tore/11 Assists) dreht, früh der ersehnte Klassenerhalt.

Für Team 1 also nochmal eine richtig gute und schwierige Aufgabe.

Zwei Teams, die Fußball spielen wollen und befreit aufspielen können.

Was laut Coach Erich Sautner "sicher keine Kaffeefahrt wird": Nach zwei Niederlagen zuletzt und dabei sechs Gegentoren will er noch einen Dreier einfahren (!!!).

Es wäre ein toller Saisonabschluss nach einer sehr turbulenten Runde 2025/2026.

⚽ "ALLEZ" VfR Team 1 — Das heißt nochmals Vollgas geben ⚽

--- Mike Gaulrapp (VfR Hausen) ---