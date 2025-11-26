Vorschau: Rückrundenauftakt zu Hause gegen den SV Linx

Assistent 2:

Niclas Renk

Ergebnis aus der Vorrunde:

SV Linx – VfR Hausen 2:2 (2:2)

Tore:

1:0 (3.) Joel Joseph

1:1 (8.) Shqipon Bektashi

2:1 (15.) Kareem Al Yahya

2:2 (44.) Erich Sautner

Der Rückrundenstart …

… wieder mit einer enorm wichtigen Partie für die Schwarz-Gelben. Hier treffen die in den letzten sechs Begegnungen formschwächsten Mannschaften – was die geholten Punkte betrifft – aufeinander. Der VfR mit drei Remis und drei Niederlagen, der SVL verlor gar alle sechs Partien. Nach den starken Platzierungen in den drei vergangenen Saisons – Vierter (22/23), Sechster (23/24) und Dritter (24/25) – kommt man diese Runde überhaupt nicht in die Gänge. Dabei hatte das Team von Coach Sinan Gülsoy vor der Runde als Saisonziel „besser als letztes Jahr“ ausgegeben. Trotzdem ist die Elf aus Rheinau sehr ernst zu nehmen, denn mit Kapitän David Assenmacher (7 Tore) und Tim Keck (6 Tore) hat man zwei sehr starke Offensivspieler in seinen Reihen. Dass Linx auch „Top“ kann, zeigte der Sieg mit 5:3 n. V. gegen den Oberligisten SV Oberachern im SBFV-Pokal.

Die Möhlinkicker stehen weiter auf dem 12. Tabellenplatz – mit 12 Punkten somit einen Rang und einen Punkt hinter den Linxern, die bisher 13 Zähler gesammelt haben. An der Linie steht wieder VfR-Coach Amaury Bischoff, der seine zweiwöchige Sperre abgesessen hat. „Amo“ wurde gut vertreten von Erich Sautner. Dieser kann nun wieder als Hausener Topscorer (5 Tore/6 Assists) im Feld auf Punktejagd gehen. Klares Ziel des VfR ist es, in den beiden Spielen vor der langen Winterpause – nächste Woche geht es noch zum SV 08 Kuppenheim – vier, am besten alle sechs Punkte, einzuheimsen. Wenn im Angriff nun endlich der Knoten platzt, ist dies mit Sicherheit auch drin. Beschenkt euch jetzt mal ohne Wenn und Aber selbst (!!!).

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)