Vorschau: Pokalkracher in der Möhlinarena

Die 2. Pokalhauptrunde steht an.

Ein echter Pokalknüller in der Möhlinarena steht an: Unser VfR empfängt den letztjährigen Finalisten FC Auggen.

Ein Derby wie aus dem Lehrbuch – stets brisant, besonders früh in der Saison. Das Team aus dem Lettenpark ist eines der Topteams der Verbandsliga Südbaden.

Trainer Marco Schneider hat auch in diesem Jahr wieder ein starkes Team zur Verfügung. Erfahrung trifft auf jungen Nachwuchs – die Prämisse von Sportchef Björn Giesel bleibt unverändert.

Die Innenverteidigung mit Kapitän Steffen Reinecker und Fitnesscoach Moritz Walther bildet eine stabile Bastion. Zusätzlich wächst mit dem Jungtorjäger Jonathan Dischinger (vom VfR Pfaffenweiler) wieder viel Potenzial nach.

Unsere Jungs sind natürlich heiß darauf, im 2. Pokalspiel nachzulegen. Wenig Verletzte, gutes Training, es läuft aktuell gut.

Die Coaches Amaury Bischoff und Yannick Häringer blicken selbstbewusst auf einen weiteren heißen Tanz gegen die Gäste aus dem Markgräflerland.

Mit Sicherheit ein tolles Spiel, das sich lohnt anzuschauen!

MG (VfR)