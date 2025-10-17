Vorschau: Pfaffenweiler zu Gast in der Möhlinarena

VfR Hausen II – VfR Pfaffenweiler I

Spielbeginn: 13:00 Uhr

Schiedsrichter: Sener Carrasco Blazquez (SV Hochdorf)

Tabellenplatz 6 gegen Tabellenplatz 11 heißt es am 8. Spieltag.

Die „Schneckentäler“ dürften mit ihrem Saisonstart nicht zufrieden sein. Denn aus sechs Spielen – immer mit knappem Ausgang, darunter auch drei Remis – wurden nur fünf Punkte gesammelt.

Das Team von Coach Dennis Gollembeck und Patrick Hug will natürlich seinen ersten Auswärtssieg landen. Unsere Jungs und Trainer Murat-Can Mazlum sind also gewarnt.

Nach der ersten schwächeren Leistung gegen die Spvgg. Untermünstertal ist eine Steigerung vonnöten. Diese wird kommen – dann darf Team 2 auch den dritten Saisonsieg anpeilen.

VfR Hausen III – VfR Pfaffenweiler II

Spielbeginn: 15:00 Uhr

Schiedsrichter: Atanas Tsokev

Die Reserve aus Pfaffenweiler steht gut auf Platz 5 der Tabelle. Man hat noch ein Nachholspiel und somit den Blick auf die Tabellenspitze.

Unser Team 3 strebt den dritten Saisondreier an, um in die Mitte der Tabelle zu springen. Kann man an die zweite Halbzeit gegen die Spvgg. Untermünstertal II anschließen, ist das sicherlich machbar.

Aufgegpasst:

Wer unser Team 1 am Samstag in Teningen unterstützt, bekommt am Sonntag bei den Heimspielen von Team 2 & 3 ein Gratisgetränk nach Wahl!

Einfach die Eintrittskarte von Teningen aufheben und in Hausen vorzeigen!

„Beiden Teams von der Möhlin – viel Glück, Spaß und Erfolg!

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)