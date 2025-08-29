Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der FC Neuhadern (hier: Dennis Peterssen) will am 2. Spieltag beim TSV Neuried nach der Auftaktniederlage eine Reaktion zeigen. – Foto: FC Neuhadern
Vorschau: Neuhadern am 2. Spieltag beim TSV Neuried gefordert
Nach der enttäuschenden Leistung in der vergangenen Woche will der FC Neuhadern zurück in die Erfolgsspur finden. Am kommenden Spieltag wartet jedoch mit dem TSV Neuried ein Gegner, der zuletzt Selbstvertrauen tankte und sein Spiel gewinnen konnte.
Um gegen die starke Mannschaft aus Neuried bestehen zu können, muss der FC Neuhadern deutlich mehr die eigenen Qualitäten auf den Platz bringen. Ziel ist es, kompakter aufzutreten, mutiger nach vorne zu spielen und die eigene spielerische Klasse besser auszuspielen.
Vorbereitung
In den Trainingseinheiten unter der Woche wurde intensiv und konzentriert gearbeitet. Die Mannschaft zeigte sich dabei fokussiert und willens, die Fehler der Vorwoche hinter sich zu lassen. Auch personell gibt es positive Nachrichten: Der Kader ist im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich größer, was den Verantwortlichen mehr Optionen gibt.
Ausblick
Trainer und Team werden diese Möglichkeiten nutzen – es wird Änderungen in der Startelf geben, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Mit Einsatzbereitschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit und den eigenen Stärken soll gegen Neuried ein überzeugender Auftritt gelingen.