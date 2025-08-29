Vorschau: Neuhadern am 2. Spieltag beim TSV Neuried gefordert

Um gegen die starke Mannschaft aus Neuried bestehen zu können, muss der FC Neuhadern deutlich mehr die eigenen Qualitäten auf den Platz bringen. Ziel ist es, kompakter aufzutreten, mutiger nach vorne zu spielen und die eigene spielerische Klasse besser auszuspielen.

Vorbereitung

In den Trainingseinheiten unter der Woche wurde intensiv und konzentriert gearbeitet. Die Mannschaft zeigte sich dabei fokussiert und willens, die Fehler der Vorwoche hinter sich zu lassen. Auch personell gibt es positive Nachrichten: Der Kader ist im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich größer, was den Verantwortlichen mehr Optionen gibt.

Ausblick

Trainer und Team werden diese Möglichkeiten nutzen – es wird Änderungen in der Startelf geben, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Mit Einsatzbereitschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit und den eigenen Stärken soll gegen Neuried ein überzeugender Auftritt gelingen.