Spielbericht
Der FC Neuhadern (hier: Dennis Peterssen) will am 2. Spieltag beim TSV Neuried nach der Auftaktniederlage eine Reaktion zeigen.
Der FC Neuhadern (hier: Dennis Peterssen) will am 2. Spieltag beim TSV Neuried nach der Auftaktniederlage eine Reaktion zeigen. – Foto: FC Neuhadern

Vorschau: Neuhadern am 2. Spieltag beim TSV Neuried gefordert

Kreisliga 2
TSV Neuried
FC Neuhadern

Nach der enttäuschenden Leistung in der vergangenen Woche will der FC Neuhadern zurück in die Erfolgsspur finden. Am kommenden Spieltag wartet jedoch mit dem TSV Neuried ein Gegner, der zuletzt Selbstvertrauen tankte und sein Spiel gewinnen konnte.

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
14:00

Ausgangslage

Um gegen die starke Mannschaft aus Neuried bestehen zu können, muss der FC Neuhadern deutlich mehr die eigenen Qualitäten auf den Platz bringen. Ziel ist es, kompakter aufzutreten, mutiger nach vorne zu spielen und die eigene spielerische Klasse besser auszuspielen.

Vorbereitung

In den Trainingseinheiten unter der Woche wurde intensiv und konzentriert gearbeitet. Die Mannschaft zeigte sich dabei fokussiert und willens, die Fehler der Vorwoche hinter sich zu lassen. Auch personell gibt es positive Nachrichten: Der Kader ist im Vergleich zur Vorwoche wieder deutlich größer, was den Verantwortlichen mehr Optionen gibt.

Ausblick

Trainer und Team werden diese Möglichkeiten nutzen – es wird Änderungen in der Startelf geben, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Mit Einsatzbereitschaft, mannschaftlicher Geschlossenheit und den eigenen Stärken soll gegen Neuried ein überzeugender Auftritt gelingen.

