Vorschau: Nachholspiel für Team 3 am Mittwoch

Mittwoch, 05.11.2025
Anpfiff ist um 19:00 Uhr.
SV Tunsel II – VfR Hausen III
Spielstätte:
Sportplatz SV Tunsel
Turnierweg 1a
79189 Bad Krozingen-Tunsel
Der Schiedsrichter der Partie stand beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht fest.
Elfter gegen Zehnter heißt es in dieser Begegnung – mit ausgeglichenen Vorzeichen. Beide Mannschaften verloren am Sonntag ihre Heimspiele: Der SVT mit 0:2 gegen die Spvgg 09 Buggingen/Seefelden II, der VfR etwas hart und überraschend mit 1:5 gegen den SV Biengen II.
Da ist „Wunden lecken“ angesagt – und dann am Mittwochabend auf ein Neues.
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)