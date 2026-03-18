Vorschau: Markgräfler Derby in der Möhlinarena

Das Vorspiel im Auggener Lettenpark endete schiedlich friedlich mit einem torlosen 0:0.

Derby Nummer drei zwischen dem VfR und dem FCA in dieser Runde 2025/2026. Einen Treffer im direkten Duell gab es bisher noch nicht. Wie schon erwähnt: 0:0 im September im Vorspiel in Auggen.

Davor traf man sich bereits im August in der 2. Runde des Südbadischen Verbandspokals in Hausen. Nach Verlängerung und somit 120 Minuten stand es auch dort 0:0. Im Elfmeterschießen siegte Auggen schließlich mit 5:4.

Nun also wieder in der Möhlinarena. Der Gast hatte zuletzt einen Trainerwechsel. Für Marco Schneider, der zum Bahlinger SC wechselte, übernahm nun Bastian Bischoff. Letzte Woche startete er mit einem 1:1 gegen die SF Elzach-Yach.

Der FCA steht aktuell auf dem 3. Tabellenplatz – mit der besten Abwehr der Verbandsliga. Nur 18 Gegentreffer in 19 Spielen (!!) sprechen eine deutliche Sprache. Mitverantwortlich dafür ist vor allem das FCA-Urgestein und der langjährige Kapitän Steffen Reinecker. Er und der 21-jährige Torjäger Jonathan Dischinger (10 Saisontreffer) stechen aus einem kompakten und eingespielten Team hervor.

Unsere Mannschaft zeigte nach einer guten Wintervorbereitung zwei richtig starke Vorstellungen zum Re-Start im März. Die Entwicklung zeigt klar ins Positive. Auch an der Verletztenfront gibt es mittlerweile immer mehr Entwarnung. Zuletzt kehrte Ergi Alihoxha wieder in den Kader zurück.

Man freut sich extrem auf das Derby am kommenden Samstagnachmittag. Das sollten auch viele Zuschauer tun: Unterstützen Sie unsere Erste – sie hat es verdient.

¡VAMOS! VfR Team 1

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)