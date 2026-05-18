Vorschau: Letztes Heimspiel - Die Wölfe zu Gast in der Möhlinarena!

– Foto: Pierre Schmidt

Begegnung aus der Vorrunde:

FC Wolfenweiler-Schallstadt – VfR Hausen 1:1 (0:1)

In einem guten Derby trennten sich die beiden Teams am 14. Spieltag mit einem gerechten Remis. Das 0:1 (13.) erzielte Shqipon Bektasi. Philippe Häring glich zum 1:1 (54.) aus.

Im letzten Heimspiel der Saison 25/26 …

… sind die „Wölfe“ zu Gast.

Das ultimative Derby steigt am Freitagabend in der Hausener „Möhlinarena“.

Nur 9 Kilometer trennen die beiden Sportarenen.

Der Aufsteiger von Coach Daniele Sanso spielt ganz klar eine starke Saison.

Platz 7 mit 42 Punkten kann sich sehr gut sehen lassen.

Das Team um den Ex-Bahlinger und Kapitän Tobias Klein ist meistens in torreichen Spielen zu Gange.

In den Partien mit dem FCW./Sch. fielen 118 Tore, die meisten aller 16 Verbandsligateams.

Zudem stehen die Gäste mit überragenden 24 Punkten auf dem 2. Platz der Rückrundentabelle.

Für unser Team 1 gilt: hingefallen in Lahr, dann aber wieder schnell aufstehen.

Die Coaches Erich Sautner und Yannick Häringer werden die Jungs diese Woche wieder richtig aufbauen und an das Derby heranführen.

Wichtig ist natürlich, dass sich das Verletzten-Lazarett lichtet.

Am Wochenende auf Platz 10 abgerutscht, ist natürlich in den letzten beiden Saisonspielen das Ziel ein einstelliger Tabellenplatz. In den letzten beiden Spielzeiten war es jeweils der 9. Tabellenrang.

Wie im Vorspiel im *“Ziemann“*-Stadion in Schallstadt wünschen sich beide Mannschaften wieder eine gute Zuschauerkulisse.

Die optimale Vorgabe, am Freitagabend zu spielen, ist für das sicherlich wieder spannende Derby absolut gegeben.

Dafür gilt natürlich — * ALLEZ, ALLEZ VfR Team 1*

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)